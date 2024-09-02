OGM: İzmir’deki Yangınla İlgili Orman Sınırları İddiaları Yanlış - Son Dakika
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OGM: İzmir’deki Yangınla İlgili Orman Sınırları İddiaları Yanlış

Orman Genel Müdürlüğü, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan yangında zarar gören alanın orman sınırlarının dışına çıkarıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, yangın sonrası zarar gören ormanların yeniden ağaçlandırılması için çalışmaların başladığı ve yeni orman alanlarının tesis edildiği belirtildi.

02.09.2024 22:47
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Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, " İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 gün önce yanan ormanlık alanın orman sınırlarının dışına çıkarıldığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, 30 Ekim 2020'deki İzmir depremi sonrasında evleri zarar gören vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Bayraklı ilçesinde bir alanın belirlendiği ifade edildi.

Deprem konutları için belirlenen 375 hektarlık bu alanın, orman sınırları içinde ancak orman vasfına sahip olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu alanın, depremzedelere konut inşasında değerlendirilmesi için 26 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete'deki kararla orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verilmiştir ancak yapılan bu hukuki işlem, Danıştay tarafından usuldeki eksiklik gerekçe gösterilerek 13 Ekim 2023 tarihinde iptal edilmiştir. İşlemdeki usulden kaynaklanan eksiklik giderilerek tashih edilmiş ve 31 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile orman sınırları dışına yeniden çıkartılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, süreç devam ederken 15 Ağustos'ta İzmir'in Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde çıkan yangında Resmi Gazete'deki kararla orman sınırlarının dışına çıkarılan alanın 95 hektarlık kısmının zarar gördüğü bildirilerek, "Etkilenen bu kısım, orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan, taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfını taşımayan bir alandır. Sonuç olarak, haber ve yorumlarda iddia edildiği gibi yanan bir orman alanının orman sınırlarının dışına çıkarılması gibi bir durum söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

Ormanlar, Anayasa'nın 169. maddesiyle koruma altında

Bir alanın orman sınırlarının dışına 6831 sayılı Orman Kanunu'nun Ek 16'ncı maddesi kapsamında çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, burada göz önüne alınan hususun alanın "orman vasfını" taşımaması olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye'deki ormanların Anayasa'nın 169. maddesiyle koruma altına alındığının altı çizilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yanan ormanlarımız, yangın sonrası yeniden ormanlaştırılmakta ve bu sahalarda yapılacak ağaçlandırma çalışmaları kamuoyu ile paylaşılmaktadır. İzmir'deki yangında zarar gören ormanlarımızın yeniden ağaçlandırılması için çalışmalara yangın sonrası başlanmıştır. Ayrıca, orman dışına çıkarılan alanın en az iki katı kadar alan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Genel Müdürlüğümüze yeni orman tesis edilmesi için tahsis edilmekte, bu alanlarda orman tesis edilmesi çalışmaları yapılmaktadır."

Kaynak: AA

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