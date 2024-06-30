İzmir'deki yangınlar kontrol altına alındı - Son Dakika
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İzmir'deki yangınlar kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Çeşme ve Torbalı ilçelerinde çıkan yangınların kontrol altına alındığını ve yangının devam ettiği bölgelerde tehdit altında herhangi bir yerleşim yeri olmadığını açıkladı.

30.06.2024 03:23  Güncelleme: 03:24
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(İZMİR) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Çeşme ve Torbalı ilçelerinde çıkan yangınların kontrol altına alındığını ve yangının devam ettiği bölgelerde tehdit altında herhangi bir  yerleşim yeri olmadığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin İzmir'in Selçuk ilçesindeki yangın bölgesinde açıkalamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Çeşme ve Torbalı ile alakalı kontrol altına alındı bilgisini veriyoruz. Halihazırda Balıkesir- Susurluk, İzmir-Selçuk ve Menderes'te müdahaleler devam ediyor. Susurluk'takinin enerjisi ciddi bir şekilde düşürülmüş vaziyette. Selçuk'taki ve Menderes'teki yangınlara müdahaleler devam ediyor ama onlarda da her geçen an kolaylıyor.

"Tehdit altında olan herhangi bir yerleşim birimi söz konusu değil"

Halihazırda tehdit altında olan herhangi bir yerleşim birimi söz konusu değil. Yanan herhangi bir ev ya da başka bir tesis söz konusu değil. Yaralanan herhangi bir vatandaşımız yok. Dumandan etkilenen vatandaşlarımız vardı ama onların da şu anda sağlık tehlikesi yok.

Geçen süre içerisinde sosyal medyadaki dezenformasyonla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Kötülük, her yerde kötülük. Burada arkadaşlarımız mücadele verirken hiçbir şekilde anlam veremediğimiz, Kuşadası'yla ilgili hiç olmayan şeylerin konuşulması ya da Selçuk'la alakalı... Bizim verdiğimiz bilginin dışında hiçbir şey doğru değil. Türkiye'de aynı anda 44 yangın çıktığı, bunun bir zafiyet oluşturduğu yönünde bazı iddiaları duyduk. Bunu başka nasıl anlatalım bilmiyorum ama gün içerisinde farklı şehirlerde, farklı zamanlarda çıkan yangınlardan bahsediyoruz. Devletin müdahalesinde bütün kurumlarıyla ve belediyelerle üst düzey koordinasyonu devam ediyor. Şu anda bizi endişeye sevk edecek herhangi bir husus söz konusu değil."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'deki yangınlar kontrol altına alındı - Son Dakika

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