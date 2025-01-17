İzmir'deki Kur'an kursu öğrencilerinden, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Kur'an kursu öğrencilerine yarı yıl hediyesi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri nedeniyle İzmir'in Buca ilçesi Şirinyer Merkez Kur'an kursu ile İslahiye, Fevzipaşa 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri "İyilik İyidir" projesi kapsamında kardeş kurs oldu.
Bu kapsamda İzmir'deki Kur'an kursu öğrencileri, velilerinin desteği ile hazırladıkları hediyeleri İslahiye'ye gönderdi.
İslahiye İlçe Müftüsü Mustafa Demir tarafından gelen hediyeler, öğrencilere dağıtıldı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'den İslahiye'ye Kardeşlik Hediyesi - Son Dakika
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