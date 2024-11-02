İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda 330 Yaban Hayvanı Tedavi Edilerek Doğaya Salındı

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda, tedaviye muhtaç birçok yabani hayvan yaşama döndürülüyor. Görüntülü tanı, operasyon ve tedavi hizmeti verilen kliniklerde yaban hayatın sakinleri rehabilite ediliyor. Enfeksiyona yakalanan bir pelikan ve bitkin haldeki bir leylek veteriner hekimlerin uyguladığı tedavinin ardından eski sağlığına kavuşturuldu.

İzmir Doğal Yaşam Parkı, doğada yaralı halde bulunan birçok canlıya şifa oluyor. Birçok hayvanın tedavi edildiği Doğal Yaşam Parkı'nda son olarak bir leylek ve pelikan sağlığına kavuşarak İzmir Kuş Cenneti'nde doğaya salındı. Ayrıca Gaziemir'de bulunup Doğal Yaşam Parkı'na getirilen, ağır yaralı yavru bir çakal da veteriner hekimler tarafından operasyona alındı.

330 yaban hayvanı tedavi edilip doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü ekiplerince Konak Güzelyalı bölgesinde hareketsiz olarak bulunan bir pelikan, Doğal Yaşam Parkı'na getirilerek tedaviye alındı. Enfeksiyon tedavisine alınan ve özel besinlerle beslenen pelikan, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salındı. Pelikan, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda rehabilite edilip doğaya salınan 330'uncu canlı oldu.

Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanı Gökhan Özdemir, pelikanın tedavi ve ardından doğaya salınma süreci ile ilgili olarak yaptığı açıklamada "İlk muayenede çok yoğun parazital enfeksiyona rastlandı. Özel besinlerle beslendi. Geldiğinde 4,2 kilogramdı. Doğaya bırakırken yeniden ölçtük ve 5 buçuk kilograma ulaştığını gördük. Bu canlıların sağlığına kavuşarak yeniden doğal ortamlarında üremeleri çok önemli. Bu dengeyi hepimizin koruması gerekiyor. Şimdi bu güzel pelikanımız da doğayla buluştu. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Sofya'dan İzmir'e uçan leylek bitkin düştü

Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Eylül'de Selçuk'ta bulunan bir leylek de sağlığına Doğal Yaşam Parkı'nda kavuştu. Doğal Yaşam Parkı'nda görevli Hayvan Sağlığı Şefi Yonca Özgen, leyleğin parka getirildiğinde çok kilo kaybettiğini ve bitkin halde olduğunu belirtti. İlk 2 gün beslenmeyi reddeden leylek için besleyici gıda takviyeler uygulandığını aktaran Özgen, "Piliç ciğeri, kırmızı et, balık, tavuk ciğeri gibi protein ağırlıklı besinlerle besledik. Geldiğinde bir buçuk kilogramdı. Bırakmadan önce tarttık. 2,4 kilogram olduğunu gördük" diye konuştu.

Göç yolları hakkında bilgi sahibi olabilmek için halkalanan leyleğin, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan geldiğini aktaran Leyla Özgen, "Ne zaman, kim tarafından halkalandığına yönelik bilgilere ulaşamadık. Leylekler için bu dönem geç göç dönemi. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Göç eden bir leylek sürüsü yakalayabilirse, bu süre içerisinde göç edebilir. Olmazsa, kışı buralarda geçirecek" dedi.

Yavru çakal operasyona alındı

Doğal Yaşam Parkı'nda 6 aylık bir çakal da tedaviye alındı. Gaziemir'de bulunan ve getirildiğinde yürüyemeyecek halde ağır yaraları olan yavru çakal, ameliyat edildi ve sağlığına kavuşması için gözetim altına alındı. Çakal, sağlığına kavuştuktan sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak. Öte yandan İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir fabrikaya sığınan, ateşli silahla yaralandığı tespit edilen ve kamuoyunda gündem olan kızıl geyiğin tedavileri de İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda sürüyor.

Görüntü Dökümü

-Genel ve detay görüntüler

Yavru çakalın veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilen operasyonu

İyileşen pelikanın doğaya salınması

-Röportaj

Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanı Gökhan Özdemir

-Genel ve detay görüntüler

İyileşen leyleğin doğaya salınması

-Röportaj

Hayvan Sağlığı Şefi Yonca Özgen