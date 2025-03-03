İzmir ESHOT Filosuna 41 Yeni Otobüs Katıldı - Son Dakika
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İzmir ESHOT Filosuna 41 Yeni Otobüs Katıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT'un filosuna 41 yeni otobüs ekledi. Başkan Cemil Tugay, toplu ulaşımda akaryakıt vergilerinin hafifletilmesi gerektiğini belirtti. Yeni otobüsler, çevre dostu özellikleri ve erişilebilirlikleri ile dikkat çekiyor.

03.03.2025 15:18  Güncelleme: 15:24
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT'un filosuna 41 yeni otobüs kazandırdı. Yeni otobüsler için düzenlenen törende konuşan Başkan Cemil Tugay, "Toplu ulaşımda akaryakıt vergisi hafifletilmesi talebimiz var. İzmir için değil tüm Türkiye için böyle bir talebimiz var. Toplu taşıma araçlarından KDV ve ÖTV muafiyetinden faydalandırılması lazım. Bu şekilde bizde vatandaşımıza daha uygun fiyatla hizmet sunabiliriz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT'un filosuna kattığı 41 yeni otobüs için Fuar İzmir'de tören düzenlendi. Törene Başkan Tugay'ın yanı sıra; Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Altan İnanç, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Zafer Levent Yıldır ile çok sayıda bürokrat ve vatandaş katılım gösterdi.

"Ulaşım ağımızı genişlettik"

41 yeni otobüs ile İzmir'deki ulaşım ağının güçlendiğine vurgu yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay şunları kaydetti:

"Kentimizin ulaşım yükünü omuzlamış olan ESHOT her gün 1 milyon kişiyi taşıyor. 41 yeni aracımızı filomuza katıyoruz. 41 kere maşallah diyerek, nazar boncuklarıyla beraber ve biraz kentimizde yeni bir sayfayı açarak, ESHOT'un da rengini değiştirerek başlıyoruz. Bu otobüslerimiz yarından itibaren hizmete girmiş olacak. ESHOT, İzmir'in en büyük gücü, göreve geldiğimizden bu yana 17 ilçemizde 35 yeni hat açtık. Bu şekilde ulaşım ağımızı genişlettik. Farklı ilçelerde kooperatiflerimizle anlaşarak devreye aldığımız İZTAŞIT uygulamaları da toplu ulaşımı güçlendiriyor."

"Yeni modeller konuşmaya ihtiyacımız var"

ESHOT'a finansal destek için yeni modellere ihtiyaç olduğunu belirten Tugay, "Burada ESHOT'a belki biraz daha finansal destek için yeni modeller konuşmaya ihtiyacımız var diye düşünüyorum. En somut talebimiz toplu ulaşımda akaryakıt vergisi yükünün hafifletilmesi yönünde. Bu daha önce çok kez dile getirildi ama ülkede ekonomik sıkıntıların yaşandığı, belediyelerin kaynak bulmada sıkıntı yaşadığı bir zamanda özellikle bunun tekrar dile getirilmesinin önemli olduğunu düşündüğümüz için söylemek isterim ki ÖTV ve KDV muafiyetinden faydalanabilmemiz lazım. Sadece akaryakıt için ödenen paranın yüzde 42'si vergi. Bu vergi öyle bir şey ki İzmir için 1 milyar TL'nin üstüne tekabül ediyor. Bu parayla her yıl 125 yeni otobüs alabiliyoruz. 125 otobüs parasını ÖTV ve KDV olarak devlet bizden alıyor. Burada bir haksızlık olduğunu, özel kullanım olmadığı için ÖTV'nin alınmaması gerektiğini ifade etmek isterim. Belediye olarak kar amacı gütmüyoruz. Her şeyi halkımıza hizmet için yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"İzmir'in ulaşım geleceğini şekillendirmeye devam edeceğiz"

İzmir'deki ulaşımı daha çevreci ve verimli hale getirmek için çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Tugay, şöyle konuştu:

"Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve finansal zorluklar hepimizin malumu. Ancak biz, bu zorluklara rağmen İzmir'de toplu ulaşımı daha verimli, çevreci ve sürdürülebilir hale getirmek için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yeni otobüslerimiz; Euro 6 emisyon standartlarına sahip, çevre dostu motorlarıyla daha az karbon salınımı yapıyor, Alçak tabanlı yapılarıyla engelli ve yaşlı vatandaşlarımız için erişilebilirliği artırıyor, kör nokta uyarı ve çarpışma önleyici sistemleriyle yolcu ve trafik güvenliğini ön planda tutuyor, Yakıt tasarruf sistemleriyle belediyemizin bütçesini daha verimli kullanmamıza yardımcı oluyor. Bu araçlarla birlikte, ESHOT'un yeni nesil toplu ulaşım vizyonuna doğru önemli bir adım atılmış oldu. Bu sayede yeşil ve dijital dönüşüm sürecini hızla sürdürecek, İzmir'in ulaşım geleceğini şekillendirmeye devam edeceğiz."

"İzmir'e uzun yıllar hizmet edecek."

Tugay, yeni araçların uzun yıllar İzmir'e hizmet edeceğini vurgulayarak, "İzmir'in denizini ve gökyüzünü yansıtan mavi renkleriyle kentimize modern bir kimlik kazandıran yeni otobüslerimiz, Nazar Boncuğu Otobüsler olarak anılacak. Hemşerilerimiz için şans ve güveni simgelemesi dileğiyle bu ismi verdiğimiz otobüslerimizin kentimize hayırlı olmasını diliyorum. '41 kere maşallah' diyerek yola çıkan 41 yeni aracımız, yolculuk konforunu artırarak İzmir'e uzun yıllar hizmet edecek" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir ESHOT Filosuna 41 Yeni Otobüs Katıldı - Son Dakika

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