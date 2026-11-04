İzmir Foça'da Savaşçı Yarışması'nda 105 birlikten 630 komando mücadele ediyor - Son Dakika
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İzmir Foça'da Savaşçı Yarışması'nda 105 birlikten 630 komando mücadele ediyor

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Jandarma komandoların becerilerini geliştirmek amacıyla ikincisi düzenlenen Savaşçı Yarışması, İzmir Foça'da sürüyor. 105 birlikten 630 personelin katıldığı yarışmada dört parkurda atış ve engel geçişi test ediliyor, 7 Kasım'da ödüller verilecek.

Jandarma Komando birliklerinin taktik becerilerini, durumsal farkındalıklarını, zihinsel ve fiziksel dayanıklılıklarını artırmak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen "Savaşçı Yarışması" İzmir'de devam ediyor.

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'nda 31 Ekim'de başlayan yarışmaya, Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı, Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ve Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığından 6 kişilik ekipler halinde toplam 105 birlikten 630 personel katıldı.

"Hızlı ve Öfkeli", "Sıcak Temas", "Büyük Kapışma" ve "Gece Avı" olmak üzere 4 parkurdan oluşan yarışmada, tırmanma, engel geçişleri, koşu etapları, yön bulma faaliyetleri ve farklı silahlarla atış uygulamaları yapıldı.

Yerli silah, teçhizat ve mühimmat kullanılan yarışmada, katılımcıların gece ve gündüz farklı kalibreli silahlarla atış becerileri, fiziksel ve zihinsel dayanıklılıkları ile taktik ve operasyonel kabiliyetleri de test edildi.

Jandarma Üsteğmen Hasan Tanık, AA muhabirine, yarışmanın personelin fiziksel ve zihinsel dayanıklılığını, taktik becerilerini ve operasyonel yeteneklerini geliştirmek ve personeli muharebe koşullarına hazır hale getirmek amacıyla yapıldığını söyledi.

Yarışmada personelin fiziksel kondisyonu, gece ve gündüz atış becerileri, hedef tespiti, mayınlı arazide ilerleme, yaralı kıymetlendirilmesi ve tahliyesi ile harita bilgisinin ölçüldüğünü belirten Tanık, şöyle dedi:

"Yarışma teorik eğitim ile sahada uygulama arasında köprü vazifesi görmektedir. Personelimizin irtibat koordinasyon, taktiksel düşünme yeteneklerini geliştirmektedir. Bu sayede operasyonel kabiliyetlerimiz gerçek zamanlı senaryolarla test edilerek, sahada daha etkin, stres altında hızlı karar verme, zorlukları aşarken unsur olarak göstermiş oldukları çaba ve gayret ile birbirlerine güven duymalarını da pekiştirmektedir."

Tanık, "Hızlı ve Öfkeli" parkurunun engel geçişi ve atış etaplarından oluştuğunu, parkurda yüksek nabızla taktiksel atış becerilerinin ölçüldüğünü dile getirdi.

"Sıcak Temas" parkurunda engelli koşu ve koordineli atış yapıldığını söyleyen Tanık, yarışmanın "Gece Avı" bölümünde ise gece şartlarında atış, harita okuma, arazide ilerleme ve hedef bulma becerilerinin ölçüldüğünü kaydetti.

Tanık, "Büyük Kapışma" parkurunda mayın ve el yapımı patlayıcı madde tespiti, yaralıya müdahale ve av tüfeğiyle atış becerilerinin değerlendirildiğini ifade etti.

Yarışma, 7 Kasım'da dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir Foça'da Savaşçı Yarışması'nda 105 birlikten 630 komando mücadele ediyor - Son Dakika
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