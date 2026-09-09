İzmir’in kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü... Özgür Özel: 9 Eylül 1922, işgale boyun eğmeyen milletimizin zafer tarihidir

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "9 Eylül 1922, işgale boyun eğmeyen milletimizin zafer tarihidir. Cumhuriyet'e, bağımsızlığa ve bu toprakları bize vatan yapan kahramanların mirasına sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"9 Eylül 1922, işgale boyun eğmeyen milletimizin zafer tarihidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet'e, bağımsızlığa ve bu toprakları bize vatan yapan kahramanların mirasına sonuna kadar sahip çıkacağız. İzmir'in kurtuluşunun 104'üncü yılı kutlu olsun."