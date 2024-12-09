İzmir'in Sutopu Kadın Takımı Final Four'a Yükseldi - Son Dakika
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İzmir'in Sutopu Kadın Takımı Final Four'a Yükseldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu Kadın Takımı, LEN Challenger Cup Kadınlar 2. eleme turunu namağlup tamamlayarak Final Four'a katılma hakkı kazandı. Mavi-beyazlı takım, grup maçlarında Galatasaray Zena, Jadran Split ve Otter Swimming Club'ı yenerek başarıya imza attı.

09.12.2024 11:14  Güncelleme: 11:43
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu Kadın Takımı, LEN Challenger Cup Kadınlar 2. eleme turu grup müsabakalarını namağlup tamamlayarak Final Four'a katılma hakkı kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu Kadın Takımı bir başarıya daha imza attı. İstanbul'da düzenlenen 10 ülkeden 17 takımın katıldığı LEN Challenger Cup Kadınlar 2. eleme turu grup maçlarında Türk temsilcisi Galatasaray Zena'yı 12-10, Hırvat ekibi Jadran Split'i ise 12-9'luk skorlarla mağlup eden mavi beyazlı takım, grubun son maçında İngiltere temsilcisi Otter Swimming Club'ı 19-4 yenerek adını son dörde yazdırdı.

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu Kadın Takımı, Sırbistan'da düzenlenen 1. eleme turu grup maçlarında da İngiltere'den City Of Manchester'ı 12-6, Malta temsilcisi Sliema ASC'yi 23-2, Sırp ekibi VK Vojvodina'yı ise 13-8 yenerek ilk turu da yenilgisiz geçmişti.

"İzmir'i en iyi şekilde temsil ettik"

Final Four'da Türkiye'den Galatasaray Zena, Sırbistan'dan Vaterpolo Klub Vojvodin, Hırvatistan'dan ZAVK Mladost ile şampiyonluk mücadelesi verecek İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Sutopu Kadın Takımı Başantrenörü Evangelos Pateros, "İki eleme turunda da İzmir'i en iyi şekilde temsil ettik. Şimdi Final Four'da geçen sezonda mağlup ettiğimiz Hırvat Mladost ile eşleştik. İşimiz kolay değil ancak bizde geçen senenin şampiyonuyuz. Sporcularımız bu final serisinde de kupayı yeniden İzmir'e getireceklerdir" dedi.

22-23 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak Final Four müsabakalarına ilişkin yer ve maç programı önümüzdeki günlerde açıklanacak.

LEN Challenger Cup'ta başarılı skorların altına imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu Kadın Takımı, Avrupa arenasında çıktığı 12 maçın tamamını kazanarak yoluna devam ediyor.

Geçen sezon tarihinde ilk kez katıldığı LEN Challenger Cup'da namağlup şampiyon olan mavi beyazlılar, Çekya'da düzenlenen eleme serisinde Portekiz'den Sport Lisboa Benfica'yı 19-10, İsveç'ten Jarfalla'yı 21-3, ev sahibi ülke Çekya'dan AJF Strakonice'yi 24-11 yenerek grubunu yenilgisiz tamamlamıştı. Final 6 serisinde Hırvat ZAVK Mladost'u 12-9, Portekiz'den Clube Fluvial Portuense'yi 18-8 yenerek finale kalan Büyükşehir Belediyesi, finalde Sırbistan'ın ZVK Kızılyıldız ekibini 10-9 mağlup ederek namağlup şampiyonluğa ulaşmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'in Sutopu Kadın Takımı Final Four'a Yükseldi - Son Dakika

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