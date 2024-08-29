İzmir Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı 2. Paydaş Katılım Çalıştayı düzenlendi

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(İZMİR) Kentte yaşam kalitesinin iyileştirilmesi hedefiyle tasarlanan İzmir Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı'nın (SKUpİzmir) 2. Paydaş Katılım Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda, İzmir'in sürdürülebilir ulaşım politikalarıyla ilgili bir yol haritası oluşturulması için bütüncül bir bakış açısına ihtiyaç olduğu, disiplinlerarası çalışılması gerektiği vurgulandı.

Türkiye- Avrupa Birliği (AB) Mali İş Birliği IPA II (2014-2020) dönemi kapsamında başlatılan İzmir Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SKUpİzmir) çalışmaları kapsamında 2. Paydaş Katılım Çalıştayı yapıldı. İzQ İnovasyon Merkezi'nde yapılan çalıştayda, kentte yaşam kalitesinin iyileştirilmesi hedefiyle hareketlilik gereksinimleri, gelecek planlaması, sorunlar ve çözümler gündeme geldi. Çalıştaya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Yıldırım, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Doç. Dr. Yalçın Alver, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Dr. Tolga Çilingir, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sözleşme Yöneticisi Kubilay Atlay, AB Türkiye Delegasyonu Ulaştırma Politikası ve İklim Değişikliği Ekip Koordinatörü Dr. Göktuğ Kara, kamu kurumlarının, meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, özel sektör temsilcileri, öğretim üyeleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

Yıldırım: Geniş katılımı görünce umudum da artıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Yıldırım, "Hayatımızın en önemli parçalarından biri ulaşım. Doğduğumuz andan itibaren insan olarak sürekli bir hareket halinde oluyoruz. Ulaşımın muhakkak hayatımızdaki yerini yeniden ele almamız ve yeniden tartışmamız gerekiyor. Bu süreçte öyle bir iklimde yaşıyoruz ki artık tek bir kişinin kalkıp en doğruyu ben biliyorum, doğru olarak da bunu uygulayacağım, bu en iyi çözümdür şeklinde yaklaşımının günümüzde iyi sonuçlar vermediğini görüyoruz. Hayatımız artık çok karmaşık, çok teknolojik, bambaşka ihtiyaçlar ve talepler ortaya çıktı. Bu süreçte geniş katılımı görünce umudum da artıyor. Tüm paydaşlarla bazı şeyleri irdelemek, doğruyu birlikte bulmak için çaba sarf etmek son derece kıymetli" ifadelerini kullandı.

Alver: Bu dönemde çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum

Ulaşımdaki problemlere bütüncül yaklaşılması gerektiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Doç. Dr. Yalçın Alver, "Çok dinamik bir kent İzmir. Ulaşım ihtiyaçlarımız her gün artıyor. Ulaşımı planlamamız gerekiyor. Bu dönemde çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Başkanımız Cemil Tugay, bütün problemlerin geleceğe yönelik uzun vadeli çözümleri için iyi veri setleri elde etmemiz gerektiğine inanıyor. Böyle bir vizyonu var. Yapay zekadan, teknolojiden faydalanmamız gerektiğine inanıyor. Her şeyden önemlisi de özellikle ulaşım probleminin bütüncül çözülmesi gerektiğine inanıyor ve destekliyor. Bu çok kıymetli" dedi.

Çilingir: Dikkatle ve titizlikle yaklaşmamız gerekiyor

SKUpİzmir Projesi'nin dört ana bileşenden oluştuğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Dr. Tolga Çilingir, "Kuşkusuz SKUp daha iyi bir yaşam kalitesini hedefleyen bir proje. Şehirlerdeki, çevrelerindeki insanların ve işletmelerin hareketlilik gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış bir stratejik belge. Bizim insan odaklı, erişilebilirliği ve yaşam kalitesini yükselten, disiplinler arası ekip çalışmasını gerektiren böyle bir projeye dikkatle ve titizlikle yaklaşmamız gerekiyor. Projeden en büyük beklentimiz; İzmir'in sürdürülebilir ulaşım politikalarına bir yol haritası oluşturması ve planın da kendi kendini dinamik bir model anlayışıyla sürdürebilmesi" dedi.

Atlay: İş birliklerini destekliyoruz

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sözleşme Yöneticisi Kubilay Atlay, "Bizler tüm Türkiye'deki sürdürülebilir kentsel ulaşım planlarını destekliyor, var olan iş birliklerini yürütüyor, yeni iş birlikleri için de fırsatları kolluyoruz" şeklinde konuştu.

Kara: İzmir zorluklardan kaçınmayan bir belediye olarak ilgimizi çekmişti

Kentsel eylem planı çalışmalarının 2009 yılında başladığını hatırlatan AB Türkiye Delegasyonu Ulaştırma Politikası ve İklim Değişikliği Ekip Koordinatörü Dr. Göktuğ Kara, "İzmir, önde koşan ve bu konuda kendisini teste tabii tutmaktan çekinmeyen, zorluklardan kaçınmayan bir belediye olarak bizim ilgimizi çekmişti. O dönemden başlayan AB ve İzmir arasındaki iş birliğimiz de derinleşti" dedi.

SKUp İzmir

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SKUp), kentte yaşam kalitesinin iyileştirilmesi hedefi ışığında hareketlilik gereksinimlerini karşılamak amacıyla tasarlandı. Vatandaşların ve paydaşların etkin katılımına, kurumlar arasında yüksek düzeyde iş birliğine, tüm ulaşım türlerinin entegre bir şekilde geliştirilmesine ve izleme-değerlendirme gibi ilkelere dayanan bu planlama anlayışı, insan odaklı, erişilebilirliği ve yaşam kalitesini yükselten, belirli bir uzmanlık alanından ziyade disiplinler arası ekip çalışmasını gerektiren, şeffaf ve katılımcı bir yaklaşıma dayanıyor.