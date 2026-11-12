İzmir İtfaiyesi 115 baca yangınına karşı temizlik uyarısı yaptı

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kış aylarında artan baca ve elektrikli ısıtıcı kaynaklı yangınlar ile soba zehirlenmelerine karşı uyardı. İzmir'de 2024-2026 yılları arasında 115 yangın çıktığı, bacaların evlerde yılda en az bir, iş yerlerinde ise kullanım yoğunluğuna göre dört kez temizlenmesi gerektiği vurgulandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kış aylarında artan baca yangınları, soba zehirlenmeleri ve elektrikli ısıtıcıların neden olabileceği yangınlara karşı vatandaşları uyardı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı Merkez Bölge İkinci Posta Gruplar Amiri Hüseyin Çağdaş Özbek, baca yangınları ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınması gereken önlemleri anlattı. Özbek, özellikle düzenli temizlenmeyen bacaların ve yanlış soba kullanımının ciddi tehlikelere yol açabileceğini belirterek, 2024 yılından 2026 yılı kasım ayına kadar baca kaynaklı 115 yangın çıktığını söyledi.

LODOS KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNE YOL AÇABİLİR

Ev tipi bacaların yılda en az bir kez temizlenmesi gerektiğini belirten Özbek, bacalarda biriken kurum ve yağ atıklarının kıvılcımla tutuşarak yangına neden olabileceğini söyledi. Lodosun baca çekişini tersine çevirebildiğine dikkat çeken Özbek, "Lodoslu havalarda ters esen rüzgar basınç yaratıyor. Geri tepme dediğimiz olay meydana geliyor. Dolayısıyla karbonmonoksit gazı içeriye, dairelere giriyor ve vatandaşlarımızın zehirlenmesine neden oluyor. Bu nedenle bacalarda baca şapkası bulunması ve bacaların düzenli temizlenmesi gerekiyor" dedi. Karbonmonoksit gazının renksiz ve kokusuz olduğu için fark edilmesinin zor olduğunu vurgulayan Özbek, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizliğin zehirlenme belirtileri arasında yer aldığını belirtti. Zehirlenme şüphesinde ortamın hemen havalandırılması, temiz havaya çıkılması ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğini hatırlattı.

YANAN SOBANIN BULUNDUĞU ODADA UYUMAYIN

Yanlış soba kullanımının karbonmonoksit zehirlenmesine yol açabileceğini belirten Özbek, "Gece yatmadan önce sobaya bir şey atılmaması, yanan sobanın bulunduğu odada uyunmaması gerekiyor. Yarım yanma karbonmonoksit zehirlenmesine neden olabiliyor" dedi. İş yerlerinde baca temizliğinin kullanım yoğunluğuna göre değiştiğini belirten Özbek, kebapçı ve pideci gibi işletmelerin bacalarını yılda dört kez temizletmesi gerektiğini söyledi.

ELEKTRİKLİ ISITICILAR ÜÇLÜ PRİZLE KULLANILMAMALI

Kış aylarında elektrikli ısıtıcı kullanımının da yangın riskini artırdığına dikkat çeken Özbek, yüksek güç tüketen cihazların üçlü priz ve uzatma kablolarıyla kullanılmaması, doğrudan uygun kapasitedeki duvar prizine bağlanması gerektiğini söyledi. Özbek, "Üçlü prizler 2 bin vatın üzerindeki cihazları taşımaya yetmiyor. Kablolar ısınmaya başlıyor. Daha sonra kabloların izolasyonu tutuşarak yangına neden olabiliyor. Bu nedenle elektrikli ısıtıcıları üçlü priz yerine doğrudan duvar prizine takmak gerekiyor" dedi.

ELEKTRİK TESİSATLARINA DİKKAT

Eski elektrik tesisatlarının da yangın riski taşıdığını belirten Özbek, 20-30 yıllık veya daha eski tesisatların yüksek güçlü ısıtıcıları kaldıramayabileceğini ve kısa devreye yol açabileceğini ifade etti. Yangın ve zehirlenme riskini azaltmak için baca temizliğinin aksatılmaması, sobanın doğru kullanılması ve elektrikli ısıtıcıların uygun prizlere bağlanması gerektiğini hatırlatan Özbek, havalandırma menfezlerinin kapatılmamasını ve karbonmonoksit dedektörü kullanılmasını önerdi.