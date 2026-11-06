İzmir Konak'ta doktor, iddiaya göre 11 saatlik yüz gerdirme sonrası yaşamını yitirdi - Son Dakika
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İzmir Konak'ta doktor, iddiaya göre 11 saatlik yüz gerdirme sonrası yaşamını yitirdi

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İzmir Konak\'ta doktor, iddiaya göre 11 saatlik yüz gerdirme sonrası yaşamını yitirdi
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Konak ilçesindeki özel hastanede yüz gerdirme estetiği olan ruh ve sinir hastalıkları uzmanı doktor, iddiaya göre 11 saat süren ameliyat sonrası kalbi durduğu için yoğun bakıma alındı ve yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir özel hastanede yüz gerdirme ameliyatı olan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz, bir gün sonra hayatını kaybetti.

Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz, önceki gün Konak ilçesindeki bir özel hastanede yüz gerdirme estetiği yaptırdı. Estetik cerrah Prof. Dr. U.B. tarafından genel anestezi altında iddiaya göre 11 saat süren ameliyatın ardından kalbinin durduğu belirlenen Uzm. Dr. Yılmaz, uzun süre yapılan kalp masajının ardından yoğun bakım servisine kaldırıldı. Hastanedeki uzman ekibin çabalarına rağmen Uzm. Dr. Yılmaz, hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Uzm. Dr. Yılmaz'ın eşi Dr. Turgut Yılmaz, "Ameliyattan sonra servise çıkarıldı. Ayağa kaldırdığımızda bilinci kayboldu, solunum ve nabzı durdu. Uzun süre müdahale edildi. Üzgünüz yaşamını yitirdi" dedi.

Uzm. Dr. Emine Yılmaz'ın, bugün öğlende Beşikçioğlu Camii'nde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Ameliyat3. SayfaSağlıkGüncelKonakİzmirSon Dakika

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