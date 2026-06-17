İZBETON yolsuzluk davasında yeni bilirkişi atandı

(İZMİR) - İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk iddialarına ilişkin açılan ve kamuoyunda "kooperatif" davası olarak bilinen 65 sanıklı davaya devam edildi. Mahkeme Başkanı, bilirkişi raporuna ilişkin dosyaya iki yeni bilirkişi atandığını, üçüncü bilirkişinin önümüzdeki günlerde Marmara Üniversitesi tarafından belirleneceğini söyledi. Heyet, bilirkişi raporunun beklenmesine karar verdi, duruşmaya 16 Ekim'de devam edilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan "kooperatif" davasında, aralarında eski Başkan Tunç Soyer, eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 65 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar, kooperatif mağduru müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada Mahkeme Başkanı, dosyaya iki yeni bilirkişi atandığını ve üçüncü bilirkişinin önümüzdeki günlerde Marmara Üniversitesi tarafından belirleneceğini söyledi.

KAYA: "FETÖ'CÜ GİBİ SUÇ UYDURMAYA BAŞLADILAR"

Duruşmada söz alan eski İZBETON Genel Müdürü Kaya, davaya konu iş ve işlemlerde dahli olmadığını söyledi. Kooperatif modelinin başlatılmasında ihalelere girilmemesinin etkili olduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Tunç Bey göreve geldi. Kendisi 20 bin kişinin mağdur olmaması için tekrar tekrar ihaleye çıktı. Biz de nasıl kolaylaştırırız diye düşündük. Bir sene boyunca ihalelere çıktık katılan olmadı. İZTO üyesi biri kooperatif modelini önerdi. İşlemler devam ederken kurultay oldu. İnşaatlar yürümesin diye kasten hareket edilmiş. Bunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Bu dönemde bir kurultay süreci yaşadık. Tunç Soyer ve biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Cemil Tugay ise Özgür Özel'i desteklemişti. Özel kazanınca Tugay'ı aday gösterdi. Cemil Tugay, kendisinin Karşıyaka Belediye Başkanı olmasında emeği bulunmasına rağmen Soyer ile arasına politik bir mesafe koydu. Kendisi Tunç Başkanı duygusal ve ruhsal olarak aşamamış, kompleks haline getirmiş. Belli ki aynı kompleksleri bana karşı da yaşamış. Göreve geldikten sonra ilk işi İZBETON'a denetçi göndermek oldu. Biri geldi biri gitti, hiçbir şey bulamayınca uydurmaya başladılar. Suç bulamayınca FETÖ'cü gibi suç uydurmaya başladılar. Meseleleri üzüm yemekmiş. Kim nerede, kiminle ne kadar üzüm yiyor bilmiyorum ama ben tüm yargılamalardan Allah'ın izniyle çıkacağım. Bilirkişi ne yazarsa yazsın… Bizim suç kastımız garibana kira yardımı ödenmesi midir? Bize bu yüzden mi ceza verilecek? Biz Robin Hood muyuz? Bir suç varsa aranacak yer burası değil. Buna bir son verilmesi lazım. Zarar, menfaat ortaya çıkmadı ve kasıt olmadığın için yeni bilirkişi raporu beklenmeksizin beraatimizi talep ediyorum."

SOYER: "BU SUÇLAR BENDE DURMAZ"

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de duruşmada söz alarak, "İddianameler keyfi olarak yazılmıyor. Tertemiz olduğum MASAK raporlarıyla da ortadadır. Nöbet Sulh Ceza Hakimliği, SEGBİS ile bağlandığımda suçlamalarımı sordu. Ortada suç yok neyi savunayım diye sordum. Her ay tutukluluğumun gözden geçirilmesi 2 dakika sürüyor. Ben suçsuzum. Herkes gerçeği biliyor. Masum bir insana çektirilen bir eziyet, memleketin içinde bulunduğu ortamı düzeltmez. Dolandırıcılık ve zimmet suçu üzerime yapışmaz. Bunları silip atacağım. Bu suçlar bende durmaz. Bir an evvel beraatimi talep ediyorum" dedi.

ASLANOĞLU: "DİĞER DOSYALARDA DA BİR AN ÖNCE YARGILANMAYA BAŞLAYALIM"

Duruşmada söz alan eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, farklı soruşturmalardan tutuklu bulunmasına ve o dosyalarda yargılamanın başlamamasına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Siz gidince yerinize gelecek hakim 12. hakim olacak. Bu arada ne olduysa savcılar da değişiyor. Hakkımda 'evrakta sahtecilik' dediler ama hangi belge ortada yok. Ayrıca denetim kurulu üyesiyim. İmza yetkim bile yok. Tutukluluk değerlendirmesi yapılıyor yanımızda avukatımız yok. Tunç Soyer, 'Avukatım yok' diyor. Tutukluluğunun devamına karar veriliyor. Madem bir oyun oynanıyor, rolünüzün hakkını verin. Beni vekiller ziyarete geliyor. Duruşmanın tarihini soruyorlar ama daha dava görülmeye başlanmadı. Ne hazırlanacaksa hazırlansın ama bir an önce yargılanmaya başlayalım. Bir yıl kooperatif başkanlığı yaptım. Köpürtüldü de köpürtüldü. Davalar burada mı birleşiyorsa ne olsun bir an önce bir bilenle yargılanalım. Tutuklandığımda kızım bir yaşındaydı. Şimdi 2 yaşında. Ne yürümesini görebildim ne konuşmasını. İnsaf ya!"

SANIK AVUKATLARI, BİLİRKİŞİ RAPORU İSTENMESİNDEN VAZGEÇİLMESİNİ İSTEDİ

Duruşmada söz alan sanık avukatları, bilirkişi raporu istenmesinden vazgeçilmesini ve müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

Sanıklar ve avukatlarından taleplerin alınmasının ardından duruşma savcısı, bilirkişi raporunun beklenmesi ve sanıkların adli kontrol hükümlerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun beklenmesine, sanıkların adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi. Duruşmaya 16 Ekim Cuma günü devam edilecek.

BAŞKA SORUŞTURMA NEDENİYLE TUTUKLULUKLARI SÜRÜYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de kooperatif işlerinde taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla 65 kişi hakkında "iştirak halinde ve zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" suçundan dava açılmıştı. Yargılama sürecinde, tüm tutuklu sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti. Ancak Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya ve Aslanoğlu'nun, haklarındaki başka soruşturmalar kapsamında tutuklulukları sürüyor.