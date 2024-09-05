İzmir Körfezi için Acil Eylem Planı

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'EYLÜL AYI SONUNA KADAR ACİL EYLEM PLANINI ORTAYA KOYACAĞIZ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TÜBİTAK Marmara Gemisi'nde İzmir Körfezi'nde yaptığı incelemenin ardından beraberindeki heyet ile İzmir İktisat Kongresi'nde düzenlenen İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantıda İzmir Valisi Süleyman Elban, bilim insanları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı bazı müdürlükler, odalar ve ilçe belediye başkanları yer aldı. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Bugün İzmir Körfezi'yle ilgili Sivil Toplum Kuruluşları, bilim insanları ile 3 saati aşkın süren toplantı yaptık ve körfeze ilişkin projeleri, yapılması gerekenleri, hedefleri hep birlikte istişare ettik. İzmir Körfezimiz gelinen süreçte gerek karasal kaynaklı kirlilik gerek deniz kaynaklı kirlilik, amonyak değerinin artması ve oksijen seviyesinin düşmesi sebebiyle maalesef artık canlı yaşamını tehdit eder hale gelmiştir. Burada balıkların ölümüyle hem İzmir gündemine hem de Türkiye gündemine İzmir Körfezi taşınmış. Bu bizim istemediğimiz bir durum. Alınması gereken tedbirlere, yapılması gereken işlere ilişkin kurulumuz ile istişare yapmış ve yapılacak işlere ilişkin yönetmeliği tarif ettiği şekliyle, belediyelerin sorumluluklarını belediyelere varsa diğer kurumların, kuruluşların, STK'ların, Organize Sanayi Bölgeleri ve sanayi kuruluşlarının yapması gerekenleri de tarif edecek şekliyle eylül ayı sonuna kadar acil eylem planını ortaya koyacağız. Bu eylem planında ilgili kurumların sorumlulukları net bir şekilde tarif edilecek. Bu sorumluluklar çerçevesinde de yapılması gereken projeler inşallah hızlı bir şekilde hayata geçecektir. Bakanlık olarak bu sürecin takipçisi, denetleyicisi, yol göstericisi olmaya devam edeceğiz. İzmir Körfezi'nin kaderine terk edilmesine müsaade etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz. Sorunlarla ilgili her türlü süreci anlık takip edeceğiz, yapılması noktasındaki irademizi net bir şekilde ortaya koymaya devam edeceğiz" dedi.

'BİLİM İNSANLARIMIZ ÇALIŞACAKLAR'

İzmir Körfezi'nde bugüne kadar yapılan projelerin 2012'den beri konuşulan, hayata geçirilemeyen projeler olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Dolayısıyla o gün için 50 milyon metreküp dip çamuru hesabının bile bugün farklı bir durumda olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda yeniden halihazır alınarak ilgili hocalarımızın kendi meslek dallarıyla alakalı gruplar oluşturularak, bu gruplar çerçevesinde İzmir Körfezi'nde akan derelerin ıslahı, alınması gereken tedbirler, burada yapılması gereken organik tarıma kadar hedefler ortaya koyacağız. Atık ve yağmur suyunun ayrıştırılmasına ilişkin hızlı çözümlerin ortaya konması, buradaki sirkülasyon kanalı veya navigasyon kanalına ilişkin tarama faaliyetlerinin bir an önce ilgili kurumlarca, büyükşehir belediyesince ve Ulaştırma Bakanlığınca yapılması ve kara kaynaklı kirliliklerin önlenmesine ilişkin adımların atılmasına kadar birçok eylem planını ay sonuna kadar bilim insanlarımız çalışacaklar ve çalışılan bu projeler ve hedefler doğrultusunda da adımlar atılacak" açıklamalarında bulundu.

'4. ETAP DIŞINDA YENİ ETAPLARIN GEREKLİLİĞİNİ HATIRLATTI'

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi kapasitesi 605 bin metreküp. Yeni etabın tamamlanmasına ilişkin Büyükşehir Belediyesi'nin tamamlanması noktasında hızlanmasını söyledik. 4. Etap dışında yeni etapların yapılmasına yönelik adımların atılması gerektiği de bugünden yine ilgili belediyemize hatırlatılmış oldu. İnşallah bu kapsamda çalışmalar yapılacak ve bilim insanlarımızın görüşleri ve fikirleri doğrultusunda çalışmalar ortaya konulacak. Güzel İzmir'imizi koruyacak, gelecek nesillere aktaracak adımları atma noktasında takip ve sürecin izleyeni, yol göstereni olmaya devam edeceğiz."