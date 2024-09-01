İzmir Körfezi'ndeki Balık Ölümleri İncelemesi - Son Dakika
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İzmir Körfezi'ndeki Balık Ölümleri İncelemesi

İzmir Körfezi\'ndeki Balık Ölümleri İncelemesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'nde yaşanan toplu balık ölümleri ve yaygın kirlilik sonrası Bakan Murat Kurum ve Bilim Kurulu üyelerinin balık ölümlerinin yaşandığı denizde incelemelerde bulunacağını duyurdu. İncelemeler sonucunda acil eylem planı açıklanacak.

01.09.2024 12:49
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'nde yaşanan toplu balık ölümleri ve yaygın kirlilik sonrası Bakan Murat Kurum ve Bilim Kurulu üyelerinin balık ölümlerinin yaşandığı denizde incelemelerde bulunacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, geçen hafta İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatmıştı. Bu kapsamda balık ölümlerinin gerçekleştiği bölge ve Körfez açıklarından deniz suyu numuneleri alınmıştı. Ayrıca, Bakanlığın Mobil Su ve Atıksu Laboratuvarı ile merkez ekipleri bölgeye gönderilmiş, Körfez'e deşarj olan 7 dereyle atık su kaynaklarında denetimler yapılmıştı. Yapılan ilk değerlendirmelere göre balık ölümlerinin, sudaki kirlilik nedeniyle oksijen seviyesinin yetersiz olmasından kaynaklandığı tespit edilmişti.

BİLİM KURULU OLUŞTURULUYOR

Bakan Kurum, bu incelemelerin sonuçlarına ilişkin Bakanlık yetkilileriyle toplantı yapıp İzmir Körfezi'nin son durumu hakkında bilgi aldı. Toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, İzmir Körfezi'ndeki son incelemelerle ilgili raporların detaylı sunumunu yaptı. Bakan Kurum, bu bilgiler ışığında acil yapılması gerekenlerle ilgili yol haritası çıkarılması talimatını verdi. Bu kapsamda, ilk etapta bilim insanları ve yetkililerle birlikte İzmir Körfezi Bilim Kurulu'nun oluşturulması kararı alındı.

ACİL EYLEM PLANI AÇIKLANACAK

Bilim Kurulu ilk toplantısını perşembe günü Bakan Kurum başkanlığında İzmir'de yapacak. Toplantıya ilgili kuruluşlar ve yerel yönetim temsilcileri de davet edilecek. Bu toplantıda İzmir Körfezi'ne acil 'nefes' sağlamak için yapılması gereken işlemleri içeren 'Acil Eylem Planı'nın açıklanması bekleniyor. Bakan Kurum daha sonra Bilim Kurulu üyeleriyle Körfez'de de incelemelerde bulunacak. Bakan Kurum'un, Bakanlığın İzmir Körfezi'nde yaptığı araştırmaların raporlarında yer alan detayları da kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir Körfezi'ndeki Balık Ölümleri İncelemesi - Son Dakika

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