İzmir Körfezi'ne Yatırım Eksikliği Tepkisi

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(ANKARA) - DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'nda, İzmir Körfezi'nin temizliğine ödenek ayırmamasına tepki göstererek, "Bakanlığın, Yatırım Programında 30 milyar liraya yakın bütçesi bulunuyor. Bakanlık tarafından İzmir Körfezi'ne ayrılan 1 kuruş yok ama aynı programda İzmit Körfezi'ne yatırım yapılıyor. İzmir, üvey evlat mı, neden bu yatırımlardan gerekli payı almıyor" diye sordu.

DEVA Partili Ösen, geçen kasım ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına İzmir Körfezi'nden alınan 1 şişe numune su ile katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a; "İzmir Körfezi'nin temizlenmesinde merkezi yönetimin de sorumluluğu bulunuyor ancak konu İzmir olunca Bakan da, Bakanlık da kulağının üstüne yatıyor" dedi. Ösen, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısının ana gündem konusunu Bakan Kurum'un İzmir Körfezi'nden alıp getirdiği kirli su oluşturmuştu. Bu Yatırım Programı'ndan, Bakanlığın kirlilik konusunda her şeyin farkında olup da hiçbir adım atmadığını görüyoruz. İzmir Körfezi, komisyon toplantılarında siyasilerin birbirini suçlayacağı bir araç olmaktan çıkarılmalıdır. Yıllardır bu kirlilik devam ediyor ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Körfez'de bir çalışma yürütüyor. Ancak bu Belediyenin tek başına çözebileceği bir sorun değil, bunu Bakanlık yetkilileri de biliyor. Bakanlığın da sürece dahil olarak çözüm üretmesi ve bir kaynak ayırması gerekiyor. İzmir'den esirgenen kaynağın Kocaeli İzmit Körfezi temizliğine ayrıldığını görüyoruz. Oraya neden kaynak ayırdınız demiyoruz ancak bu yatırımların belediye gözetmeksizin dağıtılması gerekiyor. İzmit Körfezi'nin temizliğine 592 milyon lira kaynak ayıran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için bir kuruş dahi ayırmıyor. Körfez kaderine terk ediliyor.

"Sadece kaynak değil denetim de yok"

Bu kirlilik kendiliğinden oluşmadı. Evsel, endüstriyel ve tarımsal atıklar, dereler vasıtasıyla iç körfeze akıyor. Körfeze deşarj yapan işletmelerin denetimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu işletmeleri denetlemek için Bakanlıktan yetki istediğinde bu talep yine Bakanlıkça reddedildi. Şehirde yaşanan kötü koku bir yana orada bir popülasyon yok oluyor. Toplu balık ölümleri yaşanıyor, deniz canlıları kıyıya vuruyor. Bakan ve Bakanlık yetkilileri ise gelip Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bu sorunları dile getirip 'Belediye bu sorunları çözsün' deyip gidiyor. Gerekli denetimler ise yapılmıyor. İzmir, bu ülkenin 3. büyük şehri. Ülke tarımı ve ekonomisine milyarlarca liralık kaynak sağlayan bir şehri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın üvey evlat muamelesi yaparak yatırımların dışında tutması ise kabul edilebilir değildir. Bakanlığın en kısa sürede gerekli yatırım programlarına güzel İzmir'imizi de alması gerekmektedir."