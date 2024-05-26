İzmir Körfezi'nin Yüzülebilir Duruma Getirilmesi İçin Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika
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İzmir Körfezi'nin Yüzülebilir Duruma Getirilmesi İçin Çalışmalar Sürüyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Körfezi'nin yeniden yüzülebilir duruma getirilmesi için Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki revizyon ve kapasite artırma çalışmalarını sürdürüyor. Tesisin kapasitesi arttıkça Körfez'e deşarj edilen suyun kalitesi yükseliyor.

26.05.2024 14:52  Güncelleme: 15:02
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Körfezi'nin yeniden yüzülebilir duruma getirilmesi için Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki revizyon ve kapasite artırma çalışmalarını sürdürüyor. 3 fazdan oluşan tesisteki bakım ve yenileme çalışmaları son aşamaya geldi, 3 milyon nüfusun atık suyunu arıtan tesisten Körfez'e deşarj edilen suyun kalitesi yükseldi. 4'üncü fazda çalışmalar tamamlandığında ise tesisin kapasitesi yüzde 36 oranında artacak ve Türkiye'nin en büyük arıtma tesisine sahip kent unvanı yeniden İzmir'e ait olacak.

Büyük Kanal Projesi kapsamında inşa edilen ve İzmir'e 2000 yılından beri kesintisiz hizmet veren Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde yatırımlar devam ediyor. Kentin arıtma yükünü üstlenen 3 fazda revizyon çalışmalarında sona gelindi. Havuzlar temizlendi, verimliliğini kaybeden ekipmanlar yenilendi.

Günlük arıtma kapasitesi yaklaşık 605 bin metreküp olan tesisin kapasitesini günlük 820 bin metreküpe çıkaracak 4. faz inşaatında da önemli aşama kaydedildi. Proje tamamlandığında Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi alanında Türkiye'nin en büyüğü olacak.

"Standartların üzerinde arıtılıyor"

İZSU Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı Mürüvvet Kılıç, tesiste devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mürüvvet Kılıç, 3 fazın tamamındaki havuzların temizliği, tüm ekipmanların yenilenmesi çalışmalarının büyük bölümünün tamamlandığını söyledi. Kılıç, "Şu ana kadar büyük bir özveriyle yürütülen revizyon çalışmalarının sonuna geldik. Tüm fazların temizliği ve ekipman değişimleri tamamlandı, tüm fazlara ait havuzlar devreye alındı. Havuz üzerindeki boru imalatlarından bir kısmının değişimine ait montaj çalışmaları devam ediyor. Çok büyük bir özveri ile çalışmalarımızın büyük kısmı tamamlandı. Tesise giren atık suyun tamamı, standartların üstünde arıtılıyor" dedi.

Tesisin kapasitesini artıracak çalışmalarda sona doğru

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı Mürüvvet Kılıç, 4. fazın tesise gelen debinin karşılanması amacıyla ve aynı zamanda 3 fazda süren bakım onarım çalışmalarının rahat yapılabilmesi için ek bir ünite olarak planlandığını söyledi. 4. fazda inşaat çalışmalarının tamamlandığını belirten Kılıç, "Çalışmalar kapsamında şimdi işin elektromekanik kısımlarına geçilecek. Kısa bir süre içerisinde bunun da tamamlanması hedefleniyor. Bu çalışmalar tamamlandığında yüzde 36 kapasite artışı sağlanmış olacak. Böylece tesis günlük 820 bin metreküp kapasite ile çalışacak. Yine Türkiye'nin en büyük atık su arıtma tesisleri sıralamasında yerini alacak" dedi.

Temiz Körfez için büyük performans

Tesis Sorumlusu Çevre Mühendisi Gizem Kuş da tüm atık suların kanalizasyonlar aracılığıyla Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'ne geldiğini, her gün son arıtılan sudan numuneler alındığını ve analiz yapılmak üzere laboratuvara götürüldüğünü belirtti. Çevre Mühendisi Özge Eskici de tesise giren suyu ve çıkan suyu analiz ettiklerini söyleyerek, "Tesisimiz yüzde 90 verimle çalışıyor. Böylece çıkış suyuna yönelik belirlenen standartları da sağlamış oluyoruz. Arıtmanın ardından suyu denize deşarj ediyoruz. Yaptığımız çalışma ile denizdeki canlı popülasyonunun devamlılığını sağlamış oluyoruz. Temiz Körfez, deniz ulaşımından tutun, deniz sporlarına, Körfez'deki yaşama kadar her şeyi etkiliyor. O nedenle çok titiz çalışıyoruz" diye konuştu.

İzmir Körfezi\'nin Yüzülebilir Duruma Getirilmesi İçin Çalışmalar Sürüyor
Kaynak: ANKA

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