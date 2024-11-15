İzmir Otobüs Terminali Çevresi Yeşil Alanlarla Güzelleşiyor - Son Dakika
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İzmir Otobüs Terminali Çevresi Yeşil Alanlarla Güzelleşiyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Işıkkent'teki Şehirlerarası Otobüs Terminali çevresinde peyzaj çalışmaları başlattı. Yeni yıl öncesi tamamlanması planlanan projeyle, otogar çevresinde yeşil alanlar ve yaya yolları oluşturulacak.

15.11.2024 10:12  Güncelleme: 10:24
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Işıkkent'te bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çevresini şehre yakışan bir görünüme kavuşturmak için kolları sıvadı. Bölgedeki bağlantı yolu ve kavşak çalışmalarıyla önce trafik akışını düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, şimdi de bölgede peyzaj çalışması başlattı.

Yapımı süren Buca Onat Tüneli Projesi kapsamında tamamlanarak trafiğe açılan bağlantı yolu viyadüklerin altında kalan, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin giriş kapısının da bulunduğu alanda peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri viyadük altında kalan yaya bölgelerini estetik açıdan güzelleştirerek kente yakışan bir görünüme kavuşturmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Projeyle, otogar çevresinde bakımlı yeşil alanlar, yaya güvenliğini sağlayacak yürüyüş yolları ve oturma grupları oluşturulacak. Şehre gelen yolcular otogardan çıktıktan sonra yeşil bir doku ve estetik bir kentsel tasarımla karşılaşacak.

Yeni yıl öncesi tamamlanacak

Çalışmaları yeni yıl öncesi tamamlamayı planladıklarını belirten Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Proje Sorumlusu Ecenaz Gök, "Başkanımızın verdiği talimat doğrultusunda başlattığımız bu projeyle, hemşehrilerimize ve İzmir'imize gelen yerli ve yabancı turistlere şehrimize yakışır bir karşılama alanı yaratmayı hedefledik" dedi.

Vandalizme dayanıklı uzun ömürlü ekipmanlar

Otogar önü çalışmalarında kullanılacak ekipmanın sürdürülebilir materyalden seçileceğini belirten Ecenaz Gök, "Bu alanın tasarımını yaparken vandalizme dayanıklı, ekiplerimiz eliyle tamirinin kolayca yapılacağı, dış koşullara dayanıklı, uzun ömürlü ve sürdürülebilir malzemeler tercih ettik. İlgili daire başkanlıklarımızca kentsel tasarım ve peyzaj çalışmalarını uyumlu bir şekilde yürütmekteyiz" diye konuştu.

İzmir Otobüs Terminali Çevresi Yeşil Alanlarla Güzelleşiyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Otobüs Terminali Çevresi Yeşil Alanlarla Güzelleşiyor - Son Dakika

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