İzmir Şehir Tiyatroları'ndan Yeni Oyun: 'Çok Tuhaf Soruşturma' - Son Dakika
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İzmir Şehir Tiyatroları'ndan Yeni Oyun: 'Çok Tuhaf Soruşturma'

İzmir Şehir Tiyatroları\'ndan Yeni Oyun: \'Çok Tuhaf Soruşturma\'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ferhan Şensoy'un kaleme aldığı 'Çok Tuhaf Soruşturma' adlı oyunun provalarına başladı. Yanlışlıkla hapse düşen üç arkadaşın öyküsünü ele alan oyun, adalet sistemi ile insan haklarına dair sorunları irdelemeyi hedefliyor.

01.12.2024 15:16  Güncelleme: 16:01
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, tiyatroseverler için sahneleyeceği "Çok Tuhaf Soruşturma" adlı oyunu için provalarına başladı.

2024-2025 tiyatro sezonunu Levent Üzümcü'nün genel sanat yönetmenliğinde "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" adlı oyun ile açan İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), repertuvarına yeni bir oyun eklemeye hazırlanıyor. İzmir Şehir Tiyatroları'nda usta yazar, tiyatrocu Ferhan Şensoy'un kaleme aldığı "Çok Tuhaf Soruşturma" adlı oyunun İzmir seyircisiyle buluşması için provalara başlandı.

Yanlışlıkla hapse düşen üç arkadaşın başından geçen olaylar çerçevesinde ülkedeki adalet sistemi ve insan haklarına dair çarpıklıkları irdeleyen oyunu İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Vekili Harun Özer yönetecek. Kadrosunda Ayhan Anıl, Ozan Çolak, Okan Kam, Bahadır Buyruk, Mustafa Can Yılmaz ve Candaş Yılancı'nın yer aldığı "Çok Tuhaf Soruşturma"nın sahne tasarımı Anıl Işık'a, giysi tasarımı Deniz Bilgili'ye ait. Oyunun sezon içinde seyirciyle buluşması planlanıyor.

Aralık ayı programı belli oldu

Yeni oyun çalışmalarına hız kesmeden devam eden İzBBŞT'nin aralık ayı programı da belli oldu. Buna göre 1-12-13-14 Aralık tarihlerinde Nazım Hikmet'in kaleme aldığı Orhan Alkaya'nın rejisiyle sahnelenen "Yolcu", 5-6-7 Aralık tarihlerinde Tuncer Cücenoğlu'nun yazdığı Bahadır Buyruk'un yönettiği "Helikopter", 19-20-21 Aralık tarihlerinde de Ferhat Lüleci'nin yazıp Ufuk Aşar'ın yönettiği "Mor Şalvar" tiyatroseverlerle buluşacak. Tüm yetişkin oyunları İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi'nde izlenebilecek.

Minik izleyiciler için ise 1-8 Aralık tarihlerinde "Robinson Dans Öğreniyor", 15 Aralık tarihinde ise "Soytarılar Okulu" İzmir Sanat Sahnesi'nde oynanacak.

Oyunların biletleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Gişeleri ile kultursanat.izmir.bel.tr adresinden alınabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Şehir Tiyatroları'ndan Yeni Oyun: 'Çok Tuhaf Soruşturma' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Şehir Tiyatroları'ndan Yeni Oyun: 'Çok Tuhaf Soruşturma' - Son Dakika
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