İzmir Seninle Projesi'nin Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, üniversiteden mezun olan 22-28 yaş arasındaki gençleri iş dünyasına hazırlamak amacıyla başlatılan 'İzmir Seninle Projesi'nin tanıtım toplantısında konuştu. Atılan adımın sadece bir istihdam hamlesi olmadığını, İzmir'in dönüşümünün hedeflendiğini belirten Tugay, "Bu salondan çok değerli yönetici arkadaşlarımız, başarılı iş insanları çıkacaktır. Kendinize inanmak zorundasınız. Hep beraber çalışırsak üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yok" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin işsizlik sorununa dikkat çekerek çözümün bir parçası olmak üzere Bilim Virüsü ile birlikte harekete geçti. Ne eğitimde ne istihdamda (NEET) olan gençleri iş dünyasına hazırlamak, 21'inci yüzyıl becerileri kapsamında güçlendirmek, profesyonel kimlik geliştirmelerini desteklemek ve bilinçli kariyer seçimleri yapmalarına rehberlik etmek için geliştirilen 'İzmir Seninle Programı'nın tanıtımı yapıldı. Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'ndeki buluşmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ev sahipliği yaparken, lansmanda Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) temsilcileri, iş dünyası liderleri ve gençler yer aldı.

"Uzun bir hazırlık döneminden sonra bu noktaya geldi"

Program başlamadan önce gençlerin beklenti ve katkılarının yazıldığı anı tahtasını okuyan Başkan Tugay, zor günlerden geçildiğine dikkat çekerek, "Bugün bu programı yapacak mısınız diye sordular. Bizler hem siyasetçi hem yerel yönetici olarak gündemin bir parçasıyız ama sonuçta genel anlamda bir çalışma ve mücadele içindeyiz. Bizim bir şeyleri değiştirmek, geliştirmek, iyiye götürmek anlamında sorumluluklarımız var" dedi.

"Bugünlerde yaşadığımız tabloda en çok gençler isyan içinde"

İzmir Seninle Programı'nın uzun bir hazırlık döneminden sonra bu noktaya geldiğini söyleyen Tugay, "Kendisine, ülkesine güveni eksik olan, girişimcilik konusunda kendini yeterince güçlü hissetmeyen, cesaretini kıracak her şeye karşı kırılgan yaklaşanlar var. Çünkü kendini geliştirmeye kalkana her seferinde otur oturduğun yerde diyen bir zihniyet var. Bugünlerde yaşadığımız tabloda en çok gençler, özellikle üniversite öğrencileri isyan içinde. Ben de elimden geldiğince onları dinliyorum, anlamaya çalışıyorum. 'Her şey kötüye gidiyor' diyorlar. 'Baskı kurarak bizi şekle sokmaya çalışıyorlar. Biz baskı istemiyoruz, insanca, güzel bir ülkede yaşamak istiyoruz, geleceğimize umutla, güvenle bakmak istiyoruz' diyorlar. Bu gençler haksız mı? Birilerinin bunları duyması lazım" ifadelerini kullandı.

"Ülke sadece çökmüş insanların ülkesi olur"

Değişmesi gerekenin gençler değil, devletin ve bu anlayışın olduğunu söyleyen Tugay, "Herkes aklını başına toplayacak ve bu haklı talebe kulak verecek ve değişecek. Yoksa bu ülke sadece çökmüş insanların ülkesi olur, kalkınamaz. Bu kaderi değiştirmemiz lazım. Bu kaderi bu salondaki arkadaşlarımız, bu sıkıntıları yaşayan insanlar değiştirebilir" diye konuştu.

"İzmir'de çok şeyi değiştireceğiz"

İzmir'in herkesin yanında olmaya kararlı bir şehir olduğunu belirten Tugay, "Herhangi bir sorunda en fazla duyarlılığı İzmir'de görürsünüz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kendine 'biz bu şehrin her kesiminin yanında olacağız' diye bir ilke kararı aldık. Onun için çok çalışıyoruz. Elimizdeki olanakları yok etmek için çalışanlara karşı mücadele ediyoruz. Bunu ben yapmıyorum. Hep beraber yapıyoruz. Başaracağız. İzmir'de çok şeyi değiştireceğiz, iyiye götüreceğiz. Emin olun her geçen yıl daha fazla fark edeceksiniz" dedi.

"Kendinize inanmak zorundasınız"

Başkan Tugay, 8 ay sürecek İzmir Seninle Programı'nın sonunda gençlerin mutlu olacakları bir işle buluşacaklarına inandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Çünkü çok güçlü destekçileriniz var. Belediye de bütün varlığıyla yanınızda olacak. Herkes bu konuda istekli. Bu programa katılan tüm arkadaşlarımız olumlu bir sonuca erişecekler. Bu programın başarısı bundan sonra buna benzer çalışmaları yapmak adına da önemli. Onun ötesinde İzmir'de bir dönüşüm istiyoruz. İzmir'de insanların hayata bakışının değiştiği, kendine güveninin geliştiği, çevre duyarlılığı, insan duyarlılığının arttığı, şehrine katkı vermek için motivasyonun yükseldiği bir dönüşümden söz ediyoruz. Onun için de bu program çok değerli. Sadece bir grup genci iş sahibi yapmak istediğimiz bir istihdam projesi değil bu. Bu salondan çok değerli yönetici arkadaşlarımız, başarılı iş insanları çıkacaktır. Kendinize inanmak zorundasınız. Her birinizin eşi bulunmaz bir insan olduğuna inanacaksınız. Hep beraber çalışırsak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Başarının çalışarak olduğunu bileceksiniz. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. ve geleceği görmek zorundasınız."

"Projenin değerli paydaşlarla hayata geçmesinden dolayı mutluyum"

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer de "Bugün bu proje Cemil Başkan'ımızla hayata geçiyor. Biz de büyük destekçisi olmak istiyoruz. Lütfen derneklerimize ve federasyonumuza gelmekten çekinmeyin. Bir projeniz varsa topluma değer katmak için derneklerimiz size aracı olabilir. Kapılarımız sizlere sonuna kadar açık. Bizleri her zaman arayın, rahatsız edeceğinizi asla düşünmeyin. Bu projenin değerli paydaşlarla hayata geçmesinden dolayı oldukça mutluyum" diye konuştu.

"Elimizden geleni yapmaya hazırız"

Eğitim sistemi ve iş dünyası arasındaki uyumun önemine dikkat çeken EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muhlis Kaan Özhelvacı ise projenin olumlu yanlarına vurgu yaptı ve "Gençlerimiz geleceğin mesleklerine böylelikle hazırlanabilir. Bugün tanıtımını yaptığımız program sorumlulukla hareket ediyor ve biz de paydaşı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gençlerin geleceğe umutla bakabilmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

"Bugün bir ilk yaşanıyor, İzmir gençlerle"

Bilim Virüsü Platformu'nun Kurucusu Şule Yücebıyık, tırnaklarıyla kazıdığı bir kariyer yolculuğu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kendime ve hayallerime inanmaktan hiç vazgeçmedim. Hayallerini kaybetmek üzere olan gençler var. Bazı başvuruları okurken gözlerimizden yaşlar aktı. Atatürk'ün dediği gibi gençler varsa umut, gelecek var. Bugün bir ilk yaşanıyor. Bir belediye öncülüğünde seferberlik başlatılıyor. Herkes emeğini katıyor. Biz gençlerin arkasındayız, yanındayız, birlikte yürüyeceğiz. Sevgili gençler arkanızda bir torpiliniz yok ama bugün arkanızda bir şehir var, Başkan'ımız Cemil Tugay var, iş dünyası var. İzmir sizinle."

Proje kapsamında neler yapılacak?

Programdan İzmir'de ikamet eden, 22-28 yaş arasındaki lisans mezunu ve halihazırda eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler yararlanabilecek. İzmir Seninle Programı ile özellikle iş arama motivasyonu düşük veya uzun süredir işsiz olan, kariyerinde ilerlemek ve becerilerini geliştirmek isteyen gençlere odaklanılacak.

Program faydalanıcıları, sosyal ve ekonomik hayata katkı sağlamak isteyen, öğrenmeye açık ve öğrendiklerini paylaşmayı seven gençlerden oluşacak. NEET (Not in Education, Employment, or Training), "Öğretimde, İstihdamda veya Eğitimde Değil" grubundaki gençlerin katılımını hedefleyen çalışmada öğrenme programı, mülakat simülasyonu, iş ağı geliştirme buluşması ve mentorluk programı yer alacak. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan program NEET gençlerinin kişisel marka yönetimi, dijital okuryazarlık, stratejik düşünce ve etkili iletişim gibi yetkinliklerini geliştirecek, deneyimsel öğrenme alanlarında bilgi ve becerilerini derinleştirecek. İş dünyası dinamiklerini öğrenmelerini, yapay zeka destekli mülakat simülasyonları ile işe hazırlık süreçlerini deneyimlemelerini ve uzman geri bildirimleri ile güçlü yönlerini keşfetmelerini sağlayacak. Mentor görüşmeleriyle kariyer hedeflerini netleştirip somut adımlar atmalarını ve sektörel dinamikleri anlayıp kariyer fırsatlarını keşfetmelerini sağlayacak.