İzmir, Sıfır Karbon Hedefiyle Avrupa'da Öne Çıkıyor

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2030 yılında sıfır karbon hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda "Dijital Çözümlerle Elektrikte Karbonsuzlaşma (GCC-SYNERGY)" projesini hazırlayan İzmir, AB destekli NetZeroCities Platformu tarafından 12 ülkedeki 25 pilot şehir arasına alındı. Küresel İklim Topluluğu (KİT) İzmir tarafından hazırlanan proje sayesinde kentteki elektrik enerjisi tüketiminin karbondan arındırılması için hayata geçirilecek uygulamalarla dünyaya örnek olunacak.

İklim krizine karşı yerel yönetim vizyonu ve eylem planlarıyla fark yaratan ve Avrupa Komisyonu, tarafından "AB Şehirler Misyonu Etiketi" ile ödüllendirilen İzmir Büyükşehir Belediyesi, doğa dostu projelerle uluslararası alandaki başarılarını sürdürüyor. 2030 yılına kadar 100 Avrupa şehrinin iklim nötrlüğüne ulaşmasını hedefleyen ve bu doğrultudaki çalışmaları destekleyen NetZeroCities programının çağrısına katılan İzmir, sunduğu proje ile 12 ülkeden, 25 pilot şehir ve 21 farklı pilot aktive kapsamında desteklenmeye hak kazanan şehir oldu. İzmir'i sıfır karbon hedefine ulaştırmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan ve kent paydaşlarının da içinde yer aldığı Küresel İklim Topluluğu (KİT) İzmir tarafından hazırlanan "Dijital Çözümlerle Elektrikte Karbonsuzlaşma (GCC-SYNERGY)" projesi ile ilgili çalışmalar eylül ayında başladı. Proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde ENSİA (Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği), Ege Üniversitesi, GDZ Elektrik AŞ, Ege Orman Vakfı ve İZENERJİ ortaklığında 2 yıl boyunca devam edecek. Proje ile sera gazı salımının en önemli nedenlerinden biri olan enerji tüketimi üzerine pilot farkındalık oluşturma çalışmaları yürütülerek İzmir'deki enerji tüketiminin karbondan arındırılması hedefleniyor.

Akıllı Şehirler Şube Müdürlüğü kuruldu

Proje kapsamında İzmir'in akıllı şehir vizyonunun bir parçası olarak; dijital platformlarla enerji tüketiminin izlenmesi, analiz edilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi amaçlanıyor. Çalışmalar İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülecek. Temmuz 2024'te kurulan Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü, dünyadaki akıllı şehir stratejileri, uygulamaları ve mevzuatlarını araştırarak ulusal ve uluslararası düzeyde gösterge ve performans kriterleri belirlemek, bu kriterleri izlemek, teknolojik altyapıları geliştirmek ve akıllı şehir projelerinin koordinasyonunu sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in uluslararası gücü arttı

Avrupa Komisyonu tarafından AB Şehirler Misyonu Etiketi ile ödüllendirilen İzmir'in bu unvanı ile iklim değişikliği çalışmalarına yönelik yapılacak faaliyetlerde Avrupa Birliği tarafından sağlanan hibe ve fonlara erişimi de kolaylaştı. İzmir, Avrupa Birliği üyesi ülke kentleri dışında bu unvanı taşıyan ilk kent. GCC-SYNERGY gibi projelerle iklim nötrlüğüne ulaşma hedefine hız kazandıran İzmir, Avrupa'nın akıllı şehirler ağı içinde güçlü bir pozisyon elde etti. İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme yolunda atılan bu adımlar, İzmir'in sadece Türkiye'de değil, tüm Avrupa'da örnek alınan bir şehir olmasına katkı sağlayacak.