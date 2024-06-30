İzmir Torbalı\'da Şırdancıda Patlama: 4 Ölü, 35 Yaralı

Güncel

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki bir şırdancıda sanayi tüpünden kaynaklandığı belirtilen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi de yaralandı.

Ayrancılar Mahallesi, Barış Manço Caddesi'nde şırdan satışı yapılan iş yerinde saat 15.00 sıralarında patlama oldu. Patlamada 3 kişi yaşamını yitirdi, 36 kişi de yaralandı. Patlamanın yaşandığı bina ile çevredeki 10 binada hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine adrese jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Durumu hafif olan yaralılardan bazıları kendi imkanlarıyla hastaneye gitti, diğerleri ise gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ancak yaralılardan 1'i daha kurtarılamadı. Tedaviye alınan 35 yaralıdan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

SEMT PAZARI NEDENİYLE ETKİLENENLERİN SAYISI FAZLA

Patlamanın olduğu bölgede bugün semt pazarı kurulduğu bildirildi. Şırdancının pazar güzergahı üzerinde olduğu için patlamadan etkilenenlerin fazla olduğu bildirildi.

Öte yandan, patlamanın meydana geldiği binada arama-kurtarma köpekleriyle arama yapılıyor.

'11 BİNADA HASAR VAR'

İzmir Valisi Süleyman Elban olay yerinde yaptığı açıklamada, "Şırdancı dükkanında yapılan tespitlere göre sanayi tipi bir tüpün patlaması sonucu maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralımız var. İçlerinde ağır olanlar var. Bizim götürdüklerimizin dışında kendi imkanlarıyla gidenler de olduğu için yaralılarla ilgili kesin sayıyı ilerleyen zamanlarda vereceğiz. Bu cadde üzerinde bulunan 11 binanın da bir tanesinde yani tüpün patladığı binada ciddi hasar var. Diğerlerinde cam kırıkları ve çerçevelerde zarar var. Tespitleri yaparak mağdurların ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalara başladık. Yaralı sayısı net değil. Patlamanın olduğu iş yerinde herhangi bir tadilat yoktu. Faaliyette olan bir iş yeriydi. Hem Torbalı Devlet Hastanesi'ne hem de ilimizdeki diğer hastanelere yaralılarımız sevk edildi. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun, başımız sağ olsun" dedi.

'BİNADA SAĞLI SOLLU HER TARAF BOŞALTILDI'

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ise, "Belediye olarak biz elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Binada sağlı sollu her taraf boşaltıldı. Kolonlar zarar görmüş olabilir. Mühendislerimiz, fen işlerimiz ve zabıta amirlerimizle birlikte olay yerindeyiz. Mahalle halkına, evde bakım hizmetleri olarak destek veriyoruz. Ayrancılar'da pazar günleri semt pazarı kuruluyor. Pazara giden kişilerin de yaralandığı söyleniyor" dedi.