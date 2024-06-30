İzmir Torbalı'da Şırdancıda Patlama: 4 Ölü, 35 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Torbalı'da Şırdancıda Patlama: 4 Ölü, 35 Yaralı

İzmir Torbalı\'da Şırdancıda Patlama: 4 Ölü, 35 Yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan bir şırdancıda meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni olarak sanayi tüpü gösterildi. Patlama sonucunda çevredeki 10 binada hasar meydana geldi. Olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve bazılarının durumu ağır olduğu belirtildi. Patlamanın olduğu bölgede semt pazarı kurulduğu için etkilenenlerin sayısı fazla. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. İzmir Valisi ve Torbalı Belediye Başkanı da olay yerinde açıklamalarda bulundu.

30.06.2024 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
İZMİR'in Torbalı ilçesindeki bir şırdancıda sanayi tüpünden kaynaklandığı belirtilen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi de yaralandı.

Ayrancılar Mahallesi, Barış Manço Caddesi'nde şırdan satışı yapılan iş yerinde saat 15.00 sıralarında patlama oldu. Patlamada 3 kişi yaşamını yitirdi, 36 kişi de yaralandı. Patlamanın yaşandığı bina ile çevredeki 10 binada hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine adrese jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Durumu hafif olan yaralılardan bazıları kendi imkanlarıyla hastaneye gitti, diğerleri ise gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ancak yaralılardan 1'i daha kurtarılamadı. Tedaviye alınan 35 yaralıdan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

SEMT PAZARI NEDENİYLE ETKİLENENLERİN SAYISI FAZLA

Patlamanın olduğu bölgede bugün semt pazarı kurulduğu bildirildi. Şırdancının pazar güzergahı üzerinde olduğu için patlamadan etkilenenlerin fazla olduğu bildirildi.

Öte yandan, patlamanın meydana geldiği binada arama-kurtarma köpekleriyle arama yapılıyor.

'11 BİNADA HASAR VAR'

İzmir Valisi Süleyman Elban olay yerinde yaptığı açıklamada, "Şırdancı dükkanında yapılan tespitlere göre sanayi tipi bir tüpün patlaması sonucu maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralımız var. İçlerinde ağır olanlar var. Bizim götürdüklerimizin dışında kendi imkanlarıyla gidenler de olduğu için yaralılarla ilgili kesin sayıyı ilerleyen zamanlarda vereceğiz. Bu cadde üzerinde bulunan 11 binanın da bir tanesinde yani tüpün patladığı binada ciddi hasar var. Diğerlerinde cam kırıkları ve çerçevelerde zarar var. Tespitleri yaparak mağdurların ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalara başladık. Yaralı sayısı net değil. Patlamanın olduğu iş yerinde herhangi bir tadilat yoktu. Faaliyette olan bir iş yeriydi. Hem Torbalı Devlet Hastanesi'ne hem de ilimizdeki diğer hastanelere yaralılarımız sevk edildi. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun, başımız sağ olsun" dedi.

'BİNADA SAĞLI SOLLU HER TARAF BOŞALTILDI'

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ise, "Belediye olarak biz elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Binada sağlı sollu her taraf boşaltıldı. Kolonlar zarar görmüş olabilir. Mühendislerimiz, fen işlerimiz ve zabıta amirlerimizle birlikte olay yerindeyiz. Mahalle halkına, evde bakım hizmetleri olarak destek veriyoruz. Ayrancılar'da pazar günleri semt pazarı kuruluyor. Pazara giden kişilerin de yaralandığı söyleniyor" dedi.

Kaynak: DHA

Jandarma, İtfaiye, Torbalı, İzmir, AFAD, Acil Durum, İzmir, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Torbalı'da Şırdancıda Patlama: 4 Ölü, 35 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
16:41 Önce paylaşıp sonra sildiler Barcelona’dan bir garip ayrılık açıklaması Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona'dan bir garip ayrılık açıklaması
16:04 Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 21:02:04. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir Torbalı'da Şırdancıda Patlama: 4 Ölü, 35 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement