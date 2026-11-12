İzmir Urla'da iş insanı Bekir Kayabaşı'nın cansız bedeni villasında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Urla'da iş insanı Bekir Kayabaşı'nın cansız bedeni villasında bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Urla\'da iş insanı Bekir Kayabaşı\'nın cansız bedeni villasında bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İzmir Urla'da tekstil ve konfeksiyon firma sahibi Bekir Kayabaşı (72), 9 Kasım'da İskele Mahallesi'ndeki villasında ölü bulundu. Kayabaşı'nın vücudunda bıçak ve kurşun izi tespit edilirken, cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturma sürüyor.

İzmir'in Urla ilçesinde iş insanı Bekir Kayabaşı (72), villasında ölü bulundu. Vücudunda bıçak ve kurşun izi bulunan Bekir Kayabaşı'nın cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Olay, 9 Kasım'da İskele Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir villada meydana geldi. İzmir'de Moda Tekstil Konfeksiyoncuları (MTK) Sitesi'nde tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmanın sahibi Bekir Kayabaşı'na ulaşamayan yakınları saat 23.00 sıralarında yaşadığı eve gitti. Eve giren yakınları Kayabaşı'nı kanlar içinde buldu.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Bekir Kayabaşı'nın öldüğü belirlendi. Vücudunda bıçak ve kurşun izi bulunan Bekir Kayabaşı'nın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonrası Kayabaşı'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Bekir Kayabaşı, dün Hacı Hasanoğlu Hacı Erdoğan Şener Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Urla Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Bekir Kayabaşı'ın öldürülmüş olabileceği üzerinde durulurken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
3. SayfaCinayetTekstilGüncelİzmirUrlaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti Bilgisayarından çıkan görüntüler korkunç 6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti! Bilgisayarından çıkan görüntüler korkunç
Aradaki fark açılıyor İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu Aradaki fark açılıyor! İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu
Bakan Tekin’den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
İspanyol oyuncu Ester Expósito’dan ötanazi itirafı: Başvurum reddedildi İspanyol oyuncu Ester Expósito'dan ötanazi itirafı: Başvurum reddedildi
30 yılın bereketi Tonlarca palamut ücretsiz dağıtıldı 30 yılın bereketi! Tonlarca palamut ücretsiz dağıtıldı
14:23
Manifest grubunun menajeri tutuklu Tolga Akış için tahliye kararı verildi
Manifest grubunun menajeri tutuklu Tolga Akış için tahliye kararı verildi
14:09
Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar Rahatsız olduğu olaya bakın
Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar! Rahatsız olduğu olaya bakın
14:07
Galatasaray’da şok ayrılık Devre arasını bekliyor
Galatasaray'da şok ayrılık! Devre arasını bekliyor
14:01
Galatasaray’ın yıldızına talip yağıyor Sonuncusu Napoli
Galatasaray'ın yıldızına talip yağıyor! Sonuncusu Napoli
13:51
Bir zamanlar Haaland’ı gölgede bırakmıştı Şimdi bakın nerede
Bir zamanlar Haaland'ı gölgede bırakmıştı! Şimdi bakın nerede
13:23
Hacı Yakışıklı’nın TV100 programlarına son verildi
Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
13:12
Belçika maçında Arda Güler’e serbest rol: Yalçın’ın iki sistemli planı
Belçika maçında Arda Güler'e serbest rol: Yalçın'ın iki sistemli planı
12:17
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 14:41:45. #.0.2#
SON DAKİKA: İzmir Urla'da iş insanı Bekir Kayabaşı'nın cansız bedeni villasında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android