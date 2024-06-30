İzmir ve Aydın'daki Orman Yangınlarına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

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(İZMİR) - İzmir'in Selçuk, Menderes, Torbalı, Menemen ve Çeşme ilçeleri ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde devam eden orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İzmir'deki Homeros vadisindeki orman yangını kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları da başladı. 350 hektar alanın etkilendiği Selçuk ve 150 hektar alanın etkilendiği Menderes ilçelerinde ise ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan devam ediyor.

Yangınlara ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Selçuk yangınına ilk anda 4 uçak, 8 helikopter, 80 kara aracı ve yaklaşık 480 arkadaşımızla müdahalede bulunduk. Hava kararınca özellikle gece görüş helikopterleri 3 adet şu anda seslerini duyuyorsunuz. Bu helikopterlerle müdahale ettik. 118 kara aracı ve yaklaşık 500'e yakın arkadaşımız şu anda müdahaleye devam ediyorlar. Menderes yangınında ise ilk anda 5 uçak, 12 helikopter, 56 kara aracı ve yaklaşık 360'a yakın arkadaşımız müdahaleye başladı. Hava kararınca bu sayı Menderes için söylüyorum 48 kara aracı ve 207 personel olarak devam ediyor" diye konuştu.