İstanbul ve İzmir\'de Terör Operasyonu

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İZMİR ve İstanbul'da, Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) silahlı terör örgütü ile beraber hareket eden Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu'na (SGDF) yönelik operasyon yapıldı. Aralarında eski SGDF eş başkanının da olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, MLKP silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; MLKP terör örgütü ile beraber hareket eden SGDF'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, örgüt yönetiminden gelen talimatlar doğrultusunda basın açıklaması, ideolojik eğitim ve eleman temini yapan 4 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, eski SGDF eş başkanın da olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılana aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.