İstanbul ve İzmir'de Terör Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul ve İzmir'de Terör Operasyonu

İstanbul ve İzmir\'de Terör Operasyonu

İzmir ve İstanbul'da, Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) silahlı terör örgütü ile beraber hareket eden Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu'na (SGDF) yönelik operasyon yapıldı. Aralarında eski SGDF eş başkanının da olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

10.09.2024 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR ve İstanbul'da, Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) silahlı terör örgütü ile beraber hareket eden Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu'na (SGDF) yönelik operasyon yapıldı. Aralarında eski SGDF eş başkanının da olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, MLKP silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; MLKP terör örgütü ile beraber hareket eden SGDF'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, örgüt yönetiminden gelen talimatlar doğrultusunda basın açıklaması, ideolojik eğitim ve eleman temini yapan 4 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, eski SGDF eş başkanın da olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılana aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Operasyon, Politika, İstanbul, Güvenlik, Gözaltı, Güncel, Terör, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul ve İzmir'de Terör Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:48 Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi Narin’in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi! Narin'in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar
14:33 Narin’in babası amcası Salim Güran mı DNA testinin sonuçları çıktı iddiası Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:48 Otomobil devinden önemli karar İlk kez fabrika kapatacak Otomobil devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak
11:45 Sevda Demirel, Narin’in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı Tepkiler çığ gibi Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi
23:58 1 yıl hapis yatmıştı Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye’ye karşı sahaya çıktı 1 yıl hapis yatmıştı! Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye'ye karşı sahaya çıktı
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
23:19 Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
22:23 Ancelotti için bomba iddia Arda Güler bu habere çok sevinecek Ancelotti için bomba iddia! Arda Güler bu habere çok sevinecek
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 15:21:01. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul ve İzmir'de Terör Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement