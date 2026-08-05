İzmir Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında Veli Ağbaba\'nın ağabeyi gözaltına alındı

(ANKARA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba'nın da aralarında bulunduğu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 2 kişi, Diyarbakır ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba bildirildi.

Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre, şüphelilerin daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri iddia edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.