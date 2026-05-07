İzmir\'de 60 kg uyuşturucu ele geçirildi, 4 tutuklama

İZMİR'in Karabağlar ve Karşıyaka ilçelerinde polisin düzenlediği 2 ayrı operasyonda, 39 kilo kokain ile 21 kilo 200 gram skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir ve Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü. Karabağlar ve Karşıyaka ilçelerinde önceki gün bir ev ile otomobile yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi. Ekiplerin aramalarında, toplam 39 kilo kokain ile 21 kilo 200 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.