İzmirli iki genç judocu milli takımda

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki Şehit Er Selahattin Şener Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Aişe Dalda (14) ile Nazlı Çiftçi (14), Türkiye derecelerinin ardından milli takıma seçildi. Genç sporcular, şimdi Balkan Şampiyonası ve Avrupa Kupası'nda madalya kazanmayı hedefliyor.

Gaziemir ilçesindeki Şehit Er Selahattin Şener Anadolu İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencileri Aişe Dalda ile Nazlı Çiftçi, judoda elde ettikleri Türkiye dereceleriyle milli takıma seçildi. Hatay'da düzenlenen okul sporları şampiyonasında Aişe Dalda, kadınlar 57 kiloda rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu olurken, Nazlı Çiftçi ise kadınlar 63 kilo kategorisinde Türkiye 3'üncüsü oldu. Başarılarının ardından milli takım kadrosuna dahil edilen sporcular, Balkan Şampiyonası ve Avrupa Kupası'nda ay-yıldızlı formayla mücadele etmeye hazırlanıyor.

'HEDEFİM AVRUPA VE BALKANLARDA MADALYA'

Judoya 7-8 yaşlarında başladığını belirten Nazlı Çiftçi, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusuyum. Hatay'da 6 zorlu maç yaptım ve Türkiye 3'üncüsü olarak milli sporcu ünvanı kazandım. Daha önce de iki Türkiye şampiyonluğum vardı. Bu dereceyle Balkan ve Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandım. Ailem başlangıçta sakatlık riskinden çok korkuyordu ama dereceler geldikçe beni sonuna kadar desteklediler. Eğitimimi aksatmadan spor hayatımı sürdürmek ve ileride antrenör ya da beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum" dedi.

'MİLLİ TAKIMA SEÇİLMEYİ BAŞARDIM'

Türkiye şampiyonu Aişe Dalda ise "Bazen günde çift antrenman yapıyoruz. Sabah okuldan önce, akşam da okul çıkışında çalışıyorum. Öğretmenlerimin desteği bana büyük katkı sağladı. Hatay'da çıktığım 6 maçı da kazanarak Türkiye şampiyonu oldum. Geçen yıl yaşadığım sakatlığın ardından milli takıma seçilmeyi başardım. Şimdi hedefim Avrupa Kupası ve Balkan Şampiyonası'nda madalya kazanmak" ifadelerini kullandı.

'HEM BAŞARILI HEM DE AHLAKLILAR'

Okul Müdürü Dilaver Açıkgöz de öğrencilerinin elde ettiği başarıdan gurur duyduklarını belirterek, "Atatürk'ün de belirttiği gibi; 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.' Öğrencilerimiz sadece dereceleriyle değil, örnek davranışlarıyla da bizleri gururlandırıyor. Okul olarak sporcularımıza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Uluslararası organizasyonlarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz" diye konuştu.