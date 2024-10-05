İzmirli İtfaiyeci Bahar Akdağ Crossfit'te 1. Oldu, Hedefi Avrupa - Son Dakika
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İzmirli İtfaiyeci Bahar Akdağ Crossfit'te 1. Oldu, Hedefi Avrupa

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İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında görevli Bahar Akdağ, katıldığı crossfit yarışmasında birinci oldu. Üç yıldır yarışmalara katılan başarılı itfaiyeci, Avrupa'da da yarışmayı hedefliyor.

05.10.2024 12:50  Güncelleme: 13:23
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevli itfaiye çavuşu Bahar Akdağ, İzmir'de geçen ay düzenlenen crossfit yarışmasında birinci oldu. Üç yıldır tüm rakiplerini geride bırakarak birinci olan başarılı itfaiyeci, hedefinin Avrupa'da yarışmak olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Çamdibi İtfaiye Grubu'nda görevli itfaiye çavuşu 30 yaşındaki Bahar Akdağ, fiziksel dayanıklılık gerektiren mesleğini daha iyi yapabilmek için 4 yıl önce sporculara hız, dayanıklılık ve çeviklik gibi farklı fonksiyonlar kazandıran crossfite yöneldi.

Haftanın 5 günü, günde iki saat antrenman yapan ve bu sporu mesleği ile özdeşleştiren genç kadın, yarışmaya hazırlanırken spor salonuna gidemediği zamanlarda antrenmanlarını, çalıştığı itfaiye garajında yaptı. 65 kilo olan ve eylül ayında katıldığı son yarışmada 80 kilo ağırlığı, 5 saniyede kaldırarak üçüncü kez birincilik elde eden Bahar Akdağ'ın şimdiki hedefi ise Avrupa'da yarışmak.

Liseden mezun olduktan sonra KPSS'ye giren ve ataması itfaiyeye yapılan Bahar Akdağ,  18 yaşından bu yana sürdürdüğü mesleğinde çavuşluk rütbesi aldı. Sürekli kendini geliştirme ihtiyacı duyduğunu aktaran Akdağ, şunları söyledi:

"18 yaşımdan bu yana itfaiyecilik yapıyorum"

"Mesleğimde uzun yıllar hizmet edebilmek için fiziksel dayanıklılığımı arttırmanın önemini fark ettim. Bu nedenle birkaç kez spora başlamak istedim ama çok sıkıldığım için bıraktım. Biraz araştırdım ve crossfit ile tanıştım. Daha sonra bir spor salonunda çalışmalara başladım" dedi. Daha önce hiç spor yapmadığını da vurgulayan Bahar Akdağ, şunları söyledi: "Spor geçmişim yok. Ama 18 yaşımdan bu yana itfaiyecilik yapıyor, aktif olarak sahada çalışıyorum. Yangın, deprem, kurtarma gibi birçok göreve gittim. İtfaiyecilikte bilgi ve tecrübe elbette ki çok önemli fakat olaylara müdahale ederken fiziksel dayanıklılık da gerekiyor. Özellikle yangınlarda uzun saatler çalışıyoruz. Yaptığım işin spora yatkınlığımı artırdığını düşünüyorum. Aslında ikisi birbirini destekliyor."

Yarışmalara büyük bir özveri ile hazırlandığını anlatan Akdağ, şöyle devam etti:

Yarışmalara katılmak için garajda antrenman

"Eğer yarışmaya hazırlanıyorsam, haftanın 5 günü antrenman yapmak zorunda kalıyorum. İşe geldiğim zaman 24 saat burada nöbette olduğum için salonda çalışmaya gidemiyorum. İtfaiye istasyonlarında, itfaiyecilerin spor yapabilmesi için spor salonları var. Ben de yarışmaya hazırlanırken, göreve geldiğim günler garajı kullandım. Bazı malzemelerim eksikti, diğer itfaiye istasyonlarındaki spor salonlarından temin ettim. Kalan bazı malzemeleri de kendim aldım. Ringi itfaiye aracının merdivenine takarak çalıştım."

"Hedefim Avrupa"

İtfaiyeciliği ve crossfiti çok sevdiğini, her ikisini yaparken kendini ruhsal ve bedensel olarak mutlu hissettiğini aktaran Akdağ, "Bu spora başlarken bu kadar sevebileceğimi düşünmemiştim. İtfaiyecilik benim hayatım. İnsanlara yardım etmek, zor durumda kalan insanları, hayvanları kurtarmak harika bir duygu. Bedenim ve sağlığım el verdiği müddetçe itfaiyeci olarak kalmaya devam edeceğim. Crossfit yapmayı da sürdüreceğim. Türkiye'de ödüller aldım. Avrupa'da crossfit turnuvalarında da yarışmak istiyorum. O yarışmalara da yine bu garajda, ekibim ve itfaiye araçları ile hazırlanacağım" dedi.

İzmirli İtfaiyeci Bahar Akdağ Crossfit\'te 1. Oldu, Hedefi Avrupa
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmirli İtfaiyeci Bahar Akdağ Crossfit'te 1. Oldu, Hedefi Avrupa - Son Dakika

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