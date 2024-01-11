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İzmirli kadın kaptanlar denizcilik alanında örnek oluyor - Son Dakika
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İzmirli kadın kaptanlar denizcilik alanında örnek oluyor

İzmirli Hande İpek Yamanel ve İrem Düzdaban, dünyaca ünlü kruvaziyerlerde kaptanlık yaparak denizcilik alanında kariyer yapmak isteyen kadınlara örnek oluyor. Yamanel ve Düzdaban, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi'ne ziyarette bulunarak deneyimlerini paylaştı. Yamanel, kaptanlığa başlama öyküsünü anlatırken, Düzdaban ise denizciliğin erkek egemen bir dünya olduğunu vurguladı. İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk ise kadın kaptanların önemli bir görevi yerine getirdiğini ve gençlere örnek olduklarını belirtti.

İzmirli kadın kaptanlar denizcilik alanında örnek oluyor
11.01.2024 - 12:41,
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Dünyaca ünlü kruvaziyerlerde kaptanlık yapan İzmirli Hande İpek Yamanel ile İrem Düzdaban, denizcilik alanında kariyer yapmak isteyen kadınlara örnek oluyor.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, merkezi ABD'de bulunan, dünyanın en lüks gemilerine sahip Virgin Voyages firmasında 3. kaptan olarak görev yapan Kaptan Hande İpek Yamanel ile Royal Caribbean Grubu'na ait Celebrity Cruises firmasında 1. Kaptan olarak çalışan İrem Düzdaban, Şube Başkanı Yusuf Öztürk'e ziyarette bulundu.

Yamanel, ziyaret sırasında kaptanlığa başlama öyküsünü anlatarak stajını konteyner gemilerinde yaptığını, açık denizlerde çalıştığını ve kruvaziyer gemilerine yaptığı başvurunun da olumlu sonuçlandığını aktardı.

Lüks kruvaziyerlerde 2021 yılında çalışmaya başladığını vurgulayan Yamanel, "2,5 yıldır kruvaziyer gemilerinde çalışıyorum. Bizden önce kadın zabit yoktu yolcu gemilerinde. Yolu açmış olduk." ifadelerini kullandı.

Yolcu gemilerinde 5 bin kişinin sorumluluğunu taşıdıklarını belirten Yamanel, insanların, mesleklerine büyük ilgi gösterdiğini, kaptanlığın merak edilen yönlerine ilişkin hazırladıkları videoyu sosyal medyada paylaştıklarını anlattı.

Yamanel, denizcilik sektörünün büyük bir yelpaze olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Lise öğrencilerinden yazan çok oluyor; 'Abla ben seni görüyorum, örnek alıyorum.' diyorlar. İnanılmaz şekilde mutlu oluyorum. Bir şeyler değişiyor, bize yol açılıyor diye düşünmeleri çok güzel. Umarım gençlere güzel örnek oluruz."

"Erkek egemen bir dünya"

Kariyerine, deniz taşımacılığının en zor alanlarından olan kimyasal tankerlerde çalışarak başlayan Kaptan İrem Düzdaban ise zoru başarmayı sevdiğini, tabuları yıkmak için ağır yükleri sırtladığını ifade etti.

Düzdaban, denizciliğin "erkek egemen bir dünya" olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Dışarıdan pembe gibi görünüyor ama çok zor bir sektör. Fakat yapamayacağımız bir iş değildi. Bildiklerimizi unutup birçok şeyi yeniden öğrendik. Bu gemilerde son teknoloji var. Çok yönlü bir insan olmanız, sürekli yeni şeyler öğrenmeniz gerekiyor. Denizcilik dinamik ama kruvaziyer sektörü çok daha dinamik. Aynı gemiye gitseniz bile sürekli bir şeyler değişiyor. Zorlandığımız oluyor ama mutlu olduğumuz şeyler daha çok."

Odanın İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk ise kadın kaptanlarla bir kruvaziyer seyahati sırasında tanıştıklarını belirterek, "Gerçekten çok önemli bir şey yapıyorlar. En zor vardiyalarda görev yapıyorlar. Dünya denizlerinde ülkemizin elçileri oluyorlar. Bu genç kadın kaptanlarımız bana göre çağımızın Sadun Boroları, Halikarnas Balıkçıları. Yaptıkları işle, yaptıkları paylaşımlarla birçok gence örnek oluyorlar. Onlarla gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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