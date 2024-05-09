İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu\'nu ziyaret etti

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(ANKARA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, İYİ Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu makamında ziyaret etti. Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmeye İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş ve İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş da katıldı.