İzmit Körfezi'nde Oksijen ve Balık Artışı - Son Dakika
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İzmit Körfezi'nde Oksijen ve Balık Artışı

İzmit Körfezi\'nde Oksijen ve Balık Artışı
25.06.2025 11:01
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İzmit Körfezi'nde yapılan temizlik ve balıklandırma projeleri, oksijen seviyesini %40 artırdı.

İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği ve balıklandırma projeleri sayesinde denizdeki oksijen seviyesi yüzde 40 arttı, deniz canlılarının sayısında ise yüzde 30'un üzerinde artış gözlemlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediyenin, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile sürdürdüğü su kalitesi izleme çalışmaları, İzmit Körfezi'nin sağlığı hakkında gerçek zamanlı bilgi veriyor.

Körfez'de 4 farklı noktaya yerleştirilen sensörler sayesinde denizde oluşabilecek her türlü olumsuzluk erken uyarı sistemiyle takip ediliyor.

Uzun süredir izlenen fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametreler, İzmit Körfezi'nin karanlık geçmişinden bugüne doğru büyük bir iyileşme yaşandığını ortaya çıkarıyor.

Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK-MAM'ın işbirliği, İzmit Körfezi'nin su kalitesini anlık takip ederek, çevresel riskleri en aza indiriyor.

Deniz suyu sıcaklığı, oksijen seviyesi, besin tuzları gibi kritik değerler düzenli olarak ölçülüyor. Bu sayede Körfez'i etkileyecek olumsuz gelişmelerin önüne geçmek için erken uyarılar yapılabiliyor.

İzmit Körfezi'nden yaklaşık 1 milyon metreküp kirli dip çamuru çıkarıldı

Büyükşehir Belediyesinin önemli çevre hamlelerinden biri olan "İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi"yle 2017-2025 yıllarında, kalkan, levrek ve çupra gibi türlerden toplam 54 bin balık, doğal ortamında markalanarak Körfez'e bırakıldı.

Bu proje sayesinde İzmit Körfezi'nin balık popülasyonu gözle görülür şekilde arttı ve ekosistem güçlendi.

İzmit Körfezi'nden yaklaşık 1 milyon metreküp kirli dip çamuru çıkarılarak, su kalitesi önemli ölçüde iyileştirildi.

Dibi ekosistemine zarar veren kirleticilerin ortadan kaldırılması anlamına gelen proje, BM gündemine girdi ve Türkiye'nin çevre koruma alanındaki başarı hikayesi olarak örnek gösterildi.

Yapılan çalışmalarla İzmit Körfezi'nde yüzme yarışmaları yapılmaya, yelkenler dolaşmaya başladı.

Ücretsiz olarak Kocaeli halkının hizmetine sunduğu 9 plaj, bugün "Uluslararası Mavi Bayrak" ödülüne sahip. Büyükşehir Belediyesi'nin 3 yıl üst üste "En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri" ödülünü alması, bölge halkının bilinçlenmesinin de bir göstergesi.

Su altı çekimleri ve sergiler, Körfez'in canlı yaşamının tanıtılması ve korunmasına katkı sağladı

Deniz çayırları, mercanlar ve denizatları gibi hassas türlerin korunmasına yönelik su altı çekimleri ve sergiler, Körfez'in canlı yaşamının tanıtılması ve korunmasına büyük katkı sağladı.

Dünya genelinde yok olma tehlikesindeki denizatlarının İzmit Körfezi'ndeki varlığı, bölgenin ne denli kıymetli ve yaşanabilir bir deniz ortamı haline geldiğini gösteriyor.

TÜBİTAK-MAM'ın son verileri, oksijen seviyesinin yüzde 40 arttığını gösteriyor. Ayrıca dip çamuru temizliği sonrası deniz canlılarının sayısında yüzde 30'un üzerinde artış gözlemlendi.

Büyükşehir Belediyesi, 2025 sonrası için de Körfez'i koruma ve yaşatma projelerini sürdürüyor.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile hazırlanan strateji belgesi, ekosistemin sağlıklı kalması için yol haritası sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen eski balıkçı 81 yaşındaki Nusret Dağtaş, eskiden Körfez'in, kirlilik ve ölüm kokusuyla anıldığını ve balıkların kıyıya vurduğunu anlattı.

Büyükşehir Belediyesinin çabalarıyla Körfez'in yeniden hayat bulduğunu anlatan Dağtaş, "Deniz temizlendi, balıklar çoğaldı, umutlar yeşerdi." ifadelerini kullandı.

Balıkçı Ali Dağtaş da İzmit Körfezi'ni bu kadar canlandığını görmenin kendileri için mutluluk verici olduğunu ifade ederek, projelere emek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

Marmara Araştırma Merkezi, Yerel Yönetim, Denizcilik, Tübitak, kocaeli, Güncel, Körfez, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit Körfezi'nde Oksijen ve Balık Artışı - Son Dakika

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