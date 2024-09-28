İZSU\'nun 2025-2029 Planı Kabullenildi

Güncel

(İZMİR)- İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2025-2029 Stratejik Planı, Genel Kurul'da oylanarak kabul edildi. Planın başarılı bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Tugay, "Hiç kimse bir şey yapmıyor olsa da biz bir şeyler yapacağız. Bu karardan irademizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İZSU Genel Müdürlüğü'nün Stratejik Planı'nda "İklim krizinin olumsuz etkisine karşı suyun sürdürülebilirliği" hedefiyle yürütülecek çalışmalar öne çıktı. 169 milyar 500 milyon liralık yeni yatırımın öngörüldüğü planda 5 arıtma tesisi yapımı ve 6 arıtma tesisinin de kapasite artırımı yatırımlarına yer verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2025 – 2029 yılları arasında kent genelinde yapacağı yatırım ve çalışmaları içeren Stratejik Plan İZSU Genel Müdürlüğü'nün Eylül Ayı Olağanüstü Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edildi. Genel Kurul İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın idaresinde yapıldı. Meclis grupları adına görüşlerin dile getirilmesinin ardından 2024-2029 Stratejik Plan oy çokluğuyla kabul edildi.

"Başarılı bir çalışma"

AK Parti ve MHP meclis üyelerinin Stratejik Planla ilgili eleştirilerine yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, başarılı bir plan çalışması yapıldığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kanunlara göre içme suyu temini görevinin DSİ'ye ait olduğunu hatırlatan Başkan Dr. Tugay, "Kanun ve mevzuat budur. Bize baraj yapmak durumundalar. Görev DSİ'de. Çamlı Barajı'nda ÇED onayı çıktı. Kimden bekliyoruz, DSİ'den bekliyoruz. Kuraklık var. Susuzluğun kıyısındayız. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Kayıp kaçak oranı Türkiye'nin en düşük illerinden biri İzmir. Ciddi bir biçimde kayıp kaçakla mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Siyaset üstü görerek bu çalışma yapılacak. İzmir Körfezi hepimizin"

Körfez ile ilgili bir kafa karışıklığı olduğunun altını çizen Başkan Tugay, "Mikroorganizmalar algların üremesine neden oluyor. Bu lağım kokusu değil geçen yıllarda şikayet başka bir kokuydu. Bu koku başka bir koku. Bunun giderilmesi için iç körfezde akıntı oluşması gerek. Akıntının kendi kendine olması mümkün değil. ya derinliği artıracaksınız ya da bir yerden su gelecek. Marmara'daki müsilajı hatırlayın. Körfezdeki bu durumun bir sonraki aşaması. Kendi Bakanlığımızdan sorumluluk almasını istiyoruz. Derelerde olan deşarjlar, Gediz'den gelen kirlilik, sanayiden gelenler. Şunu biliyoruz biz; bize ait problem yok demiyoruz. Bizimle ilgili kısmın en hızlı şekilde çözüleceğini biliyoruz. Bu körfezde sirkülasyon kanalı ve navigasyon kanalı projesine ihtiyaç var. Siyaset üstü görerek bu çalışma yapılacak. İzmir Körfezi hepimizin. Bakanlık İzmir'in de Bakanlığı. Bir şey istemek bu kadar kötü görülmemeli. Bakan Bey ile görüştüm, gayet olgun görüşme oldu. Eylül ayı sonuna kadar bize bir görüş verecek. Ben de 'Bize düşen ne görev varsa yapmaya hazırız' dedim. O gün söylenen sözler bana güven verdi. Bize burada siz körfezi kirlettiniz demeyin. Bakanlık T.C.nin Bakanlığı. İzmir'in de Bakanlığı. Yıllardır AKP'nin yönettiği şehirler olduğu gibi CHP'nin de yönettiği şehirler var. İzmir Körfezi Türkiye için çok önemli. Herkesin sorunudur, Bakanlığın bu konuya el atması gayet doğaldır" diye konuştu.

Hiç kimse bir şey yapmıyor olsa da biz bir şeyler yapacağız

Önümüzdeki dönemde yağmur suyu ayrıştırması, eskiyen kanal alt yapısının yenilemesi, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin 4. fazı gibi pek çok projeyi gerçekleştireceklerini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Biz görevi devraldığımızda Çiğli 4. Faz yüzde 20'lerdeydi. Çalışma durmuştu. Tekrar çalışma başlaması için gerekli ödemeyi yaptık. Şu an inşaat devam ediyor. İlk mecliste suya indirim yaptık. Halen daha da 0-4 metreküp arasındaki kısım daha ucuza veriliyor halkımıza. 4 metreküplük kademeyi ilerleyen günlerde genişleteceğiz. Temel ihtiyaçları olabildiğince en uyguna vermeyi planlıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm bürokrat arkadaşlarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Hiç kimse olmasa da biz olacağız. Hiç kimse bir şey yapmıyor olsa da biz bir şeyler yapacağız. Bu karardan, irademizden hiç bir zaman vazgeçmeyeceğiz. Gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. İZSU yönetimine ve tüm çalışanlarına çok güveniyorum. Kendimize inanmaya devam edelim" dedi.

Gevrek Modeli çerçevesinde hazırlandı

6 ayda hazırlanan 2025 - 2029 Stratejik Planı'nın su ve atık su hizmetlerinde büyük başarılara imza atacağı yeni bir yol haritası olduğunu belirten İZSU Genel Müdür Yardımcısı Özgür Akkavak, "Gevrek Modeli çerçevesinde bir stratejik plan ortaya koyduk. İZSU Stratejik Planı'nı daha yalın ve sade bir biçimde ele aldık" diye konuştu ve planın detaylarını meclis üyelerine aktardı.

2025-2029 döneminde neler yapılacak?

4 sektörde planlanan proje ve hedeflere ulaşmak için 169 milyar 486 milyon 900 bin liralık bütçe öngörüldü. Planlanan harcamaların sektöre göre dağılımında "Sürdürülebilir İçme Suyu Yönetimi" birinci sırayı, "İklim değişikliğine uyum ve dirençli altyapı" ikinci sırayı, "Çevreye Duyarlı Atıksu Yönetimi" üçüncü sırayı, "Kurumsal kapasite" ise dördüncü sırayı aldı.