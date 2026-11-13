İzmir\'de suya yeni tarife önerisi: Düşük tüketimde fiyat 22 liraya iniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 2027 yılı su ve atık su tarifelerinde indirime gitmeye hazırlanıyor. Genel Kurul'a sunulan teklifle konutlarda indirimli ilk kademe sınırının 6 metreküpten 10 metreküpe çıkarılması, ilk 10 metreküp suyun birim fiyatının 22 liraya düşürülmesi önerildi. Komisyona sunulan teklifin kabul edilmesi halinde 10 metreküpe kadar su kullanan vatandaşlar yüzde 63'e varan indirimden yararlanacak.

İNDİRİMLİ KADEME 10 METREKÜPE ÇIKIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, İzmirlilerin ekonomik yükünü hafifletmek ve suyun tasarruflu kullanımını teşvik etmek amacıyla yeni bir tarife düzenlemesi hazırladı. İZSU Genel Kurulu'nda görüşmeye açılan düzenlemeyle özellikle düşük ve orta düzeyde su tüketen abonelerin daha avantajlı fiyatlardan yararlanması hedefleniyor. Konut ve iş yeri abonelerini kapsayan teklifle 40 metreküpe kadar olan tüketim kademelerinde birim fiyatların düşürülmesi öngörülüyor. Yeni düzenlemenin en dikkat çekici bölümünü, 1 Haziran 2026'dan bu yana uygulanan 0-6 metreküplük indirimli tüketim sınırının 10 metreküpe yükseltilmesi oluşturuyor. Mevcut tarifede konut aboneleri için ilk 6 metreküpte 25 lira olan su ve atık su birim bedelinin, yeni düzenlemeyle ilk 10 metreküp için 22 liraya düşürülmesi planlanıyor. Böylece 0 -10 metreküplük tüketim bölümünde yaklaşık yüzde 63 oranında indirim sağlanacak. İndirimli tüketim sınırının genişletilmesiyle birlikte 1 milyon 264 bin 925 konut abonesinin yeni tarifeden yararlanması bekleniyor.

11-20 METREKÜPTE YÜZDE 30 İNDİRİM

İZSU'nun hazırladığı teklifte orta düzeyde su tüketen aboneler için de önemli indirimler yer alıyor. Konut abonelerinde 11-20 metreküp tüketim kademesindeki 99,83 liralık birim fiyatın 70 liraya düşürülmesi öngörülüyor. Böylece bu tüketim aralığında yaklaşık yüzde 30 indirim sağlanacak. 21-40 metreküp tüketim kademesinde ise 145 lira olan birim fiyatın 140 liraya indirilmesi planlanıyor.

İŞ YERLERİNE DE İNDİRİM

Yeni tarife teklifi yalnızca konut abonelerini değil, iş yerlerini de kapsıyor. İş yeri abonelerinde ilk 10 metreküp için 50 lira olan indirimli birim bedelin 44 liraya düşürülmesi öngörülüyor. 11-20 metreküp tüketim kademesinde 199,65 liralık birim fiyatın 140 liraya indirilmesiyle yaklaşık yüzde 30 indirim sağlanması planlanıyor. 21-40 metreküp tüketim aralığında ise 290 liralık birim fiyatın 280 liraya düşürülmesi hedefleniyor.