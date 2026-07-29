Japon Gelin Bolu'da Halay Çekti - Son Dakika
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Japon Gelin Bolu'da Halay Çekti

Japon Gelin Bolu\'da Halay Çekti
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Türk aşçı Sefa Çiftçi ile Japon gelin Rion Uchi, Bolu'da Türk geleneklerine uygun düğün yaptı.

JAPONYA'da çalışırken tanışan Türk aşçı Sefa Çiftçi ile Japon Rion Uchi, Japonya'da kıydıkları nikahın ardından damadın memleketi Bolu'da Türk geleneklerine uygun düğün töreni düzenledi. Halay çeken Japon gelin, davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Japonya'da aşçı olarak çalışan Sefa Çiftçi, Japonya'daki Expo Dünya Fuarı'nda görev yaptığı sırada Rion Uchi ile tanıştı. Arkadaşlıkla başlayan ilişkilerini yaklaşık bir yıl sonra evlilik kararıyla taçlandıran çift, ilk düğünlerini Japonya'da yaptı. Çift, daha sonra damadın memleketi Bolu'da aileleri ve yakınlarının katılımıyla Türk geleneklerine uygun düğün töreni düzenledi. Düğünde davetlilerle birlikte halay çeken Japon gelin Rion Uchi, renkli görüntüler oluşturdu.

'İLK BAŞTA ARKADAŞ OLARAK TANIŞTIK'

Festivalde aşçı olarak görev yaptığını sırada eşiyle tanıştığını belirten Sefa Çiftçi, "Kendisi orada çalışıyordu. Ben de aşçı olarak gittim oraya. Bir sene hemen hemen orada durdum. Durduktan sonra orada ilk başta arkadaş olarak tanıştık. Konuşmaya başladıktan sonra sevgili olmaya karar verdik. Bu durumda hani bir buçuk sene içinde bu duruma geldik. Hani çok hızlı oldu. Biz de beklemiyorduk aslında. Ama mesafelerin de verdiği bir gayretle bugüne nasipmiş. Çok şükür bugün buradayız" dedi.

'AİLELER İLK BAŞTA ŞAŞIRDI'

İki farklı kültürden gelmelerinin ailelerde ilk başta şaşkınlıkla karşıladığını daha sonra eşinin Türk kültürünü çok sevdiğini ifade eden Çiftçi, "Evdekiler ilk başta şaşırdılar. Hani kültür nasıl olur? Bizim kültürümüz böyle, onlarınki böyle. Tabii onlar da bilmiyordu ilk başta. Ben anlata anlata tabii biraz da benzerlik var. Bu benzerlikten kaynaklı da iki taraf da olumlu karşıladı ilk başta. Tabii ilk başta kendisi daha önce geldi buraya. Kışın geldi. Ailemle görüştü. Ailem de daha fazla olumlu düşünmeye başladı. ve bu duruma geldik. Nasip bugüneymiş. Bugün evleniyoruz. Türk kültürüne alışabildi. Türk kültürünü çok sevdi. Orada birazcık aile bağları bize kıyasla burası daha güçlü. Yemek konusunda oradaki yemekler biraz daha hafif ama buradakiler daha ağır. Öyle söyledi." diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Japon Gelin Bolu'da Halay Çekti - Son Dakika

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