Japon Halkı, İsrail\'in Gazze\'ye Saldırılarına Karşı Daha Duyarlılık Bekliyor

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Japonya'da halk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ederken İsrail'e yaklaşımını eleştirdikleri Tokyo hükümetinin, Gazze konusunda daha duyarlı olmasını istiyor.

Birçok Japon, Filistin poşusu (kefiye) ve bayraklarıyla defalarca İsrail'in Tokyo Büyükelçiliği dahil, çeşitli noktalarda gösteriler düzenledi.

Müslüman ülkelerden gelen vatandaşların da destek verdiği gösterilerde Japonlar "Katil İsrail", "Gazze'de soykırımı durdur" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atıyor.

Başkent Tokyo'nun Şincuku bölgesinde isimlerini vermek istemeyen Japonlar, AA muhabirine, hükümetin "Batılı ülkelerle eş güdümüne" tepki gösterirken Gazze konusunda farkındalığı artırmak istediklerini söyledi.

"Daha da korkunç duruma gelmesinden endişe ediyorum"

Yaklaşık 4 aydır sürekli Filistin ve Gazze'ye destek gösterileri düzenlediklerini belirten Taro, bu halk hareketinin Japonya'da çok büyüdüğünü ve başarılı olduğunu vurguladı.

Taro, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardımları durduran ülkeler arasına, Japonya'nın dahil olmasını eleştirdi.

" Japonya hükümeti, UNRWA'ya verdiği desteği durdurdu ancak bu, zayıf kanıtlara dayanıyor." diyen Taro, Ajansın Hamas ile ilişkisi kanıtlanmamış olmasına rağmen UNRWA personeli ile bağlantıların kesildiğini ifade etti.

Taro, "UNRWA'ya yardımlar olmazsa Gazze'nin, ki şimdi bile korkunç durumda, daha da korkunç duruma gelmesinden endişe ediyorum." dedi.

Gazze ve Filistin'e destek veren gösterileriyle farkındalığı artırmak istediklerine işaret eden Taro, böylelikle Japon hükümetini harekete geçirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

"Şu anda dünyada özgürlüklere ve demokrasiye saldıran İsrail'dir"

Memleketi Kyuşu olan ve üniversite öğrenimini Tokyo'da tamamladığını aktaran Hirayama, Gazze'deki yaşananların başından bu yana Japonya hükümetinin İsrail'e gereğince karşılık veremediğini düşündüğünü söyledi.

İlk aşamada Japonya'nın İsrail'e karşı "uygun ve tarafsız duruş sergilediğini" ancak bu duruşun sonraki süreçte başkalaştığını dile getiren Hirayama, "Her şeyden önce Japonya hükümeti, özgürlük ve demokrasi zemininde durmalı. İsrail'i eleştirmeli ve uluslararası toplumu soykırımı durdurmaya çağırmalı. Üstlenmeleri gereken rol bu ancak bunu hiç yapmıyorlar." diye konuştu.

Hirayama, UNRWA'nın Hamas ile ilişkisi ihtimali üzerine Japonya'nın, Batılı ülkelerle finansman desteğini iptal ettiğini anımsatarak "Bunun, açıkça 'soykırıma suç ortaklığı' olarak kabul edilebileceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tokyo'da Japonya Ulusal Savunma Akademisinden (BoDai) mezun olduğunu söyleyen Hirayama, BoDai'deki eğitimlerinde "Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinin (Jieitai) özgürlük ve demokrasi için savaştığının" öğretildiğini söyledi.

Hirayama, "Neresinden bakarsanız bakın, şu anda dünyada özgürlüklere ve demokrasiye saldıran İsrail'dir." diyerek uluslararası topluma güveninin sarsıldığını ve herkes için özgürlük ve demokrasi zemininde durabilmek için Gazze'ye destek gösterilerine katıldığını vurguladı.

"Gazze'deki görüntüler neredeyse her gün sosyal medyada"

Tomiyama da Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki durumdan oldukça endişelendiğini dile getirerek "Japonya hükümetinin ne olursa olsun, ateşkes talebini sürdürmesini istiyorum. Dünyanın, İsrail'in saldırganlığını durdurmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yamaguçi, Tokyo'da İsrail'in saldırılarını kınamak amacıyla düzenlenen gösterilere katılma amacını, "Gazze'deki görüntüler, neredeyse her gün sosyal medyada. Bunları gördükten sonra bizim buna son vermemiz gerektiğini düşünerek bu gösterilere katılıyorum." sözleriyle açıkladı.

Abdülkerim isimli Japon da gösterilerle Japon halkının, Filistin konusundaki farkındalığının arttığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Haksızlık karşısında haklılığı sağlamaya çalışıp, gayretle hareket edersek şu anda yaptıklarımızın, gelecekte daha güzel günleri getireceğine inanıyorum. Herkesin birer birer elinden geleni yapması güzel. Yapabileceklerimizi az ya da çok diye düşünmeden, Filistin'e fayda sağlayacak şeyleri, barışçıl üslupla tek tek hepimiz gayret ederek, günlük hayatımıza katabilsek güzel olur."