Japon Sanatçı Takeshi Imamuri, Soğanlı Bez Bebekleri İçin Kayseri'ye Geldi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaşayan 65 yaşındaki sanatçı Takeshi Imamuri, 10 yıl önce Türkiye'ye yaptığı ziyaretin ardından kültürel merakını Kayseri'ye taşıdı. Sosyal medya aracılığıyla tanıştığı müzik öğretmeni Hülya Şen sayesinde Yeşilhisar ilçesine özgü Soğanlı bez bebeklerini mahalleli kadınlarla birlikte yapma deneyimi yaşadı.

Imamuri, bölgenin tarihi ve doğal zenginliklerini keşfetti; Avla Kanyonu, tarihi kiliseler ve Soğanlı Ören Yeri'ni ziyaret etti. Hülya Şen ile bağlama ve kopuz çalan ikili, gelecekte iki ülke arasında turizm elçisi olmayı hedefliyor. Imamuri, 'Soğanlı bez bebeğini bizzat yerinde yapmak beni çok mutlu etti. 12 bin 500 kilometre yol geldim ve sonunda başardım. Herkesi buraya davet ediyorum' dedi.

Müzik öğretmeni Hülya Şen, Imamuri'nin geçen yıl Türk halk müziği icra ederken Kapadokya'yı merak ettiğini ve sözünü tutarak geldiğini belirtti. Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Adıgüzel, Imamuri'nin Japonya'da kültür turizm elçisi olacağını ifade ederken, Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise ilçenin tanıtımına katkı sağladığını söyledi.