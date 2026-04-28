Japon Sanatçı Takeshi Imamuri, Soğanlı Bez Bebekleri İçin Kayseri'ye Geldi

28.04.2026 12:19
Tokyo'da yaşayan 65 yaşındaki sanatçı Takeshi Imamuri, 12 bin 500 kilometre yol kat ederek Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine geldi. Geleneksel Soğanlı bez bebeklerini yapmak için bölgeyi ziyaret eden Imamuri, Kapadokya'nın doğal güzelliklerini keşfetti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaşayan 65 yaşındaki sanatçı Takeshi Imamuri, 10 yıl önce Türkiye'ye yaptığı ziyaretin ardından kültürel merakını Kayseri'ye taşıdı. Sosyal medya aracılığıyla tanıştığı müzik öğretmeni Hülya Şen sayesinde Yeşilhisar ilçesine özgü Soğanlı bez bebeklerini mahalleli kadınlarla birlikte yapma deneyimi yaşadı.

Imamuri, bölgenin tarihi ve doğal zenginliklerini keşfetti; Avla Kanyonu, tarihi kiliseler ve Soğanlı Ören Yeri'ni ziyaret etti. Hülya Şen ile bağlama ve kopuz çalan ikili, gelecekte iki ülke arasında turizm elçisi olmayı hedefliyor. Imamuri, 'Soğanlı bez bebeğini bizzat yerinde yapmak beni çok mutlu etti. 12 bin 500 kilometre yol geldim ve sonunda başardım. Herkesi buraya davet ediyorum' dedi.

Müzik öğretmeni Hülya Şen, Imamuri'nin geçen yıl Türk halk müziği icra ederken Kapadokya'yı merak ettiğini ve sözünü tutarak geldiğini belirtti. Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Adıgüzel, Imamuri'nin Japonya'da kültür turizm elçisi olacağını ifade ederken, Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise ilçenin tanıtımına katkı sağladığını söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Arakçi ile görüşen Putin’den Trump’ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız Arakçi ile görüşen Putin'den Trump'ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
Kız kardeşini erkekle görünce ortalığı savaş alanına çevirdi Kız kardeşini erkekle görünce ortalığı savaş alanına çevirdi
Galatasaray’dan olay hareket Kerem Aktürkoğlu’nun o sözleri hoparlöre verilmiş Galatasaray'dan olay hareket! Kerem Aktürkoğlu'nun o sözleri hoparlöre verilmiş
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi

13:05
Fenerbahçe seçime gidiyor Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
12:39
Otel odasında asılı bulunan Başak’ın ölümünde sır perdesi aralandı
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
12:26
“Size de operasyon yapılacak“ iması Belediye Başkanı Alper Yeğin’i küplere bindirdi
"Size de operasyon yapılacak" iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi
11:44
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
11:31
Bahçeli’yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
10:59
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
