Japon Sivil Toplum Kuruluşlarından Ateşkes Çağrısı

Japonya'da atom bombası karşıtı 4 sivil toplum kuruluşu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle ateşkes çağrısı yaptıkları mektubu ABD ve İsrail'in Tokyo büyükelçiliklerine gönderdi.

Mainichi gazetesinin haberine göre, Nagasaki Atom Bombası Mağdurları Konseyi Başkanı Tanaka Şigemitsu, mart ayının başında 4 sivil toplum kuruluşu olarak İsrail ve ABD'nin Tokyo büyükelçiliklerine ortak mektup gönderdiklerini belirtti.

Mektupta, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırıları nedeniyle endişe duyulduğunun ifade edildiğini, saldırının kınandığını ve derhal ateşkes çağrısı yapıldığını aktaran Tanaka, İsrail'in Tokyo Büyükelçiliğinin, mektubu okunmadan taraflarına iade ettiğini belirtti.

Ayrıca nükleer karşıtı faaliyetleriyle 2024 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Japon kuruluş Nihon Hidankyo'dan 12 Mart tarihli açıklamada da ABD ve İsrail'in saldırılarının uluslararası hukuku "göz ardı ettiği" ifade edilerek derhal ateşkes talep edilmişti.