Japon Sivil Toplum Kuruluşlarından Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Japon Sivil Toplum Kuruluşlarından Ateşkes Çağrısı

29.03.2026 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'da 4 STK, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası ateşkes talep etti.

Japonya'da atom bombası karşıtı 4 sivil toplum kuruluşu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle ateşkes çağrısı yaptıkları mektubu ABD ve İsrail'in Tokyo büyükelçiliklerine gönderdi.

Mainichi gazetesinin haberine göre, Nagasaki Atom Bombası Mağdurları Konseyi Başkanı Tanaka Şigemitsu, mart ayının başında 4 sivil toplum kuruluşu olarak İsrail ve ABD'nin Tokyo büyükelçiliklerine ortak mektup gönderdiklerini belirtti.

Mektupta, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırıları nedeniyle endişe duyulduğunun ifade edildiğini, saldırının kınandığını ve derhal ateşkes çağrısı yapıldığını aktaran Tanaka, İsrail'in Tokyo Büyükelçiliğinin, mektubu okunmadan taraflarına iade ettiğini belirtti.

Ayrıca nükleer karşıtı faaliyetleriyle 2024 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Japon kuruluş Nihon Hidankyo'dan 12 Mart tarihli açıklamada da ABD ve İsrail'in saldırılarının uluslararası hukuku "göz ardı ettiği" ifade edilerek derhal ateşkes talep edilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Dış Politika, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japon Sivil Toplum Kuruluşlarından Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 23:47:31. #7.13#
SON DAKİKA: Japon Sivil Toplum Kuruluşlarından Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.