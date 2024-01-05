 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Japonya'da 7.6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 94'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya'da 7.6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 94'e yükseldi

Japonya'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 94'e yükselirken, 542 kişi yaralandı. Kendisinden haber alınamayan 222 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 68 bin 200 hanede su kesintisi sürerken, yardım, arama - kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

05.01.2024 - 12:31,  Güncelleme: 12:32
Abone Ol

- Japonya'da 7.6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 94'e yükseldi

TOKYO - Japonya'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 94'e yükselirken, 542 kişi yaralandı. Kendisinden haber alınamayan 222 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Japonya, Ishikawa eyaletinde 1 Ocak'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışırken, felaketin bilançosu ağırlaştı. Ishikawa'nın yanı sıra Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinde hasara neden olan depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 94'e yükseldi. Ishikawa'da 464, Toyama'da 37, Niigata'da 34, Fukui'de 6 ve Gifu'da 1 olmak üzere en az 542 kişi yaralandı. Kendisinden haber alınmayan 222 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

68 bin 200 hanede su kesintisi sürüyor

Bugün itibarıyla deprem bölgesindeki 14 şehir ve kasabadaki yaklaşık 68 bin 200 hanede su kesintileri devam ediyor. Yaklaşık 30 bin hanede elektrik kesintileri sürerken, 33 bin kişi kurulan 370 barınağa tahliye edildi. Yardım, arama - kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF), Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri ve polis ekiplerinin desteğiyle devam ediyor.

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 1 Ocak'ta 7.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti, kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılmıştı. Bazı bölgelerde yüksekliği 1.2 metreyi bulan tsunami dalgaları gözlenirken, deprem nedeniyle birçok yol ve yapıda maddi hasar meydana gelmişti.

Japonya\'da 7.6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 94\'e yükseldi
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Japonya, Deprem, Doğal Afet, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da 7.6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 94'e yükseldi - Son Dakika


12:17
Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48
Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40
Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25
Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05
ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00
CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59
Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın

Son Dakika
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46 Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40 Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25 Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05 ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
10:53 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 29,84 seviyelerinde işlem görüyor
10:41 Gram altın 1.960 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 13:06:50. #1.12#
SON DAKİKA: Japonya'da 7.6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 94'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement