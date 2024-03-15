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Japonya'da mahkeme, 40 yıl şartına rağmen faal olan nükleer reaktörün hizmetine devam edebileceği yönünde karar verdi.

Osaka Yüksek Mahkemesi, Mihama Nükleer Santrali'nin 3 Nolu reaktörünün faaliyetinin durdurulması istemiyle açılan davayı karara bağladı.

Duruşmada, santralin 10 ila 80 kilometre çapı mesafesinde yaşayan Fukui, Şiga ve Kyoto'dan vatandaşların güvenlikle ilgili şikayetleri görüşüldü. Davacıların, 40 yıllık hizmet ömrünü aşan reaktörün büyük bir depremde sızıntıya yola açabileceği ve tahliye planlarının yetersiz olduğu tezleri ele alındı.

İşletici firma Kansai Electric Power (KEPCO), santralin, 2011'deki Fukuşima sızıntısı sonrası konulan güvenlik standartlarına uyum sağladığını savundu.

Mahkeme, santralde faal olan 3 Nolu reaktörün "özel bir tehlike" oluşturmadığı gerekçesiyle reaktörün hizmetine devam edebileceği yönünde karar verdi.

Hakim Heyeti Başkanı Hasegawa Koji, kararda, tesisin, 2011 sonrası getirilen yeni güvenlik standartları doğrultusunda tüm kontrollerden geçtiğini bildirdi.

2011'deki deprem sonrası Fukuşima Dai-içi'de yaşanan sızıntı nedeniyle Japonya'daki nükleer santrallerin hizmet periyodu, 40 yılla sınırlandırılıyor.

Bu süre, santrallerin, Japonya Nükleer Düzenleme Kurulunca (NRA) yapılan yeni güvenlik denetlemelerini geçmeleri halinde 60 yıla kadar uzatılabiliyor.