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Japonya'da Tatar Türk toplumunun önderlerinden Enver Apanay yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Japonya'da Tatar Türk toplumunun önderlerinden Enver Apanay yaşamını yitirdi

Japonya'da Tatar Türk toplumunun önderlerinden ve Tokyo Türk Cemiyeti kurucusu Enver Apanay'ın cenazesi için Tokyo Camisi Türk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Tatar Türk toplumu temsilcileri ve Apanay'ın sevenleri katıldı. Apanay'ın tanıtılmasına katkılarından dolayı Türk toplumunun minnettar olduğu belirtildi.

Japonya\'da Tatar Türk toplumunun önderlerinden Enver Apanay yaşamını yitirdi
24.01.2024 - 17:21,  Güncelleme: 17:24
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Japonya'da Tatar Türk toplumunun önderlerinden ve Tokyo Türk Cemiyeti kurucusu Enver Apanay yaşamını yitirdi.

Apanay'ın cenazesi için Diyanet İşleri Başkanlığına (DİB) bağlı Tokyo Camisi Türk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Tatar Türk toplumu temsilcileri ve Apanay'ın sevenleri katıldı.

Büyükelçi Güngen, buradaki konuşmasında, "Apanay, çok sevdiğimiz ve Tokyo'da bizler adına çok gayret etmiş, emek vermiş çok saygıdeğer birisidir." ifadesini kullandı.

Apanay'ın her zaman iyi hatırlanacağını belirten Güngen, "Kaybetmek istemezdik. Ruhu huzur içinde olsun, onu özleyeceğiz, her zaman da saygıyla anacağız." dedi.

Türk toplumunun, Japonya'da tanıtılmasına katkıları

Tokyo Türk Cemiyeti Başkanı Cemil Agafur da Apanay'ın, cemiyetin başkanlığını uzun yıllar yürüttüğünü anımsattı.

Agafur, Türk toplumunun Japonya'da tanıtılmasında, Tokyo Camisi'nin arsasının Türkiye'ye hibe edilmesi süreciyle caminin yaptırılmasında Apanay'ın büyük katkıları bulunduğunu anlatarak, "Merhumun, bizlere bıraktığı bu eser için yeniden şükranlarımızı sunmak isteriz. Sevgili Enver ağabeyimizin yerinin cennet olmasını, Yüce Allah'tan niyaz ederim." dedi.

Cenaze namazını, Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar kıldırdı.

Tokyo Camisi'nden kaldırılan Apanay'ın cenazesi, başkent Tokyo'nun doğu kıyısında Yokohama kentindeki Yabancılar Mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA
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