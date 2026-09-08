Japonya, İran'a sivil gemilere saldırılarda itidal çağrısı yaptı - Son Dakika
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Japonya, İran'a sivil gemilere saldırılarda itidal çağrısı yaptı

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Japonya, ABD ile İran arasında karşılıklı saldırıların yeniden başlamasından duyduğu derin endişeyi dile getirerek, İran'a sivil gemilere yönelik saldırılarda "azami itidal" çağrısı yaptı. Tokyo, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin serbest ve güvenli geçişinin ek maliyetlere maruz kalmadan en kısa sürede sağlanmasını da vurguladı.

Japonya hükümeti, Orta Doğu'da sivil gemilere saldırılardan endişe duyduğunu bildirerek, İran'a bu konuda "azami itidal" göstermesi çağrısında bulundu.

Tokyo hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü.

25 dakika süren görüşmede Motegi, hükümetin, ABD ve İran arasında karşılıklı saldırıların yeniden başlamasından derin endişe duyduğunu dile getirdi.

Sivil gemilere yönelik saldırılardan duyulan kaygıyı da dile getiren Motegi, İran'a bu konuda "azami itidal göstermesi" çağrısı yaptı, Tahran ve Washington arasında yaşanan çıkmazın uzamasını önlemek için azami esneklik gösterilmesini talep etti.

Motegi, bölgede seyfüsefer yapan gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan ek maliyetlere maruz kalmadan, serbest ve güvenli geçişinin en kısa sürede yeniden sağlanmasının önemini de vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya, İran'a sivil gemilere saldırılarda itidal çağrısı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya, İran'a sivil gemilere saldırılarda itidal çağrısı yaptı - Son Dakika
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