Japonya, İsrail'i Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerini durdurmaya çağırıyor

Güncel

Japonya hükümeti, İsrail'e, işgal altındaki Batı Şeria'da yeni konut inşa ederek bölgedeki yasa dışı yerleşim yerlerini genişletme kararından geri dönmeye çağırdı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Japonya, İsrail'in yerleşim faaliyetlerine yönelik ciddi kaygılarını sürdürmekte ve derin üzüntülerini ifade etmekte" denildi.

Açıklamada, Japonya ve uluslararası toplumun defalarca yaptığı çağrılara rağmen, İsrail'in yeni konut inşa ederek bölgedeki yasa dışı yerleşim yerlerini genişletmeyi sürdürdüğüne dikkati çekildi.

"Yerleşim faaliyetleri uluslararası hukuku ihlal ediyor ve iki devletli çözümün yaşayabilirliğine zarar veriyor" ifadesi kullanılan açıklamada, Japonya'nın, İsrail'e, bu kararından geri dönmeye ve yerleşim faaliyetlerini tamamen dondurma çağrısı yaptığı aktarıldı.

Japonya'nın, Gazze Şeridi'ndeki kritik insani durum ve Batı Şeria'da yaşanan şiddet ve çatışma dikkate alınmasını istediği açıklamada, "Özellikle Ramazan (ayı) öncesinde gerilimi tırmandıracak eylemlerden kaçınılması" yönünde çağrısını yineledi.

İsrail makamları 6 Mart'ta, Batı Şeria'da yaklaşık 3 bin 500 konut inşa edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki hakimiyeti ve burada inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.