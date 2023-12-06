 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Japonya, PKK'yı terör örgütleri listesine ekledi - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya, PKK'yı terör örgütleri listesine ekledi

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, terör örgütü PKK'nın, Japonya'nın Kamu Güvenliği İstihbarat Teşkilatının (PSIA) terör örgütleri listesine dahil edildiğini açıkladı.

Japonya, PKK\'yı terör örgütleri listesine ekledi
06.12.2023 - 21:13,
Abone Ol

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, terör örgütü PKK'nın, Japonya'nın Kamu Güvenliği İstihbarat Teşkilatının (PSIA) terör örgütleri listesine dahil edildiğini açıkladı.

PKK, TERÖR ÖRGÜTÜ LİSTESİNE EKLENDİ

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, PSIA'nın uluslararası terör örgütleri listesinin bulunduğu internet sitesinin birkaç gün önce güncellendiği ve daha önce listede yer almadığı görülen PKK'nın listeye eklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Japonya hükümetinin, PKK'yı, 2002 yılı itibarıyla mal varlığı dondurulması gereken terörist ve benzeri örgütler arasına dahil ettiği ve PKK tarafından gerçekleştirilen terör eylemlerini kınadığı" vurgulandı. Elçilik açıklamasında, "Japonya hükümetinin bu politikasında herhangi bir değişiklik yoktur." ifadesi kullanıldı.

Japonya, PKK'yı terör örgütleri listesine ekledi

Elçiliğin sitesi üzerinden yapılan resmi açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Japonya Kamu Güvenlik ve İstihbarat Ajansı'nın web sitesi geçtiğimiz gün güncellenmiş olup, bahse konu sayfa şu anda silinmiştir. Japonya hükümeti, PKK'yi 2002 yılı itibarıyla terörist vb. gibi mal varlığı dondurulması gereken örgütler arasına dahil etmiştir ve PKK tarafından gerçekleştirilen terör eylemlerini kınamaktadır. Japonya hükümetinin bu politikasında herhangi bir değişiklik yoktur."

NE OLMUŞTU?

Japonya Adalet Bakanlığına bağlı PSIA'nın daha önce güncellediği "Başlıca Uluslararası Terör Örgütleri" listesi ile "Genel Eğilimler" grafiğinde, terör örgütü PKK'ya yer verilmemişti. El-Kaide, Boko Haram, El-Şebab, DEAŞ, Japon Kızıl Ordu ve Aum Şinrikyo gibi hem yerel hem uluslararası terör örgütlerinin yer aldığı listede PKK'ya yer verilmemesi dikkati çekmişti.

Japonya, PKK'yı terör örgütleri listesine ekledi

AA muhabirinin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan PSIA yetkilisi, kuruluşun güncel "Terörizm Bölgesel Durum" kataloğunun Türkiye bölümünde, terör örgütleri DEAŞ, PKK ve El-Kaide'ye ilişkin geçmiş ve güncel bilgilere yer verildiğini açıklamıştı.

PSIA'nın, "2022 Uluslararası Terörizmin Durumu" grafiğinde de Kasım 2022'de PKK'nın İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde düzenlediği saldırının detayları yer almıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Tayfun Gümüş: Geç kalmış ama yine de küçük, devamlı ve iyi bir adım olmuş. Yanıtla 24 5

Japonya, Ankara, PKK, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya, PKK'yı terör örgütleri listesine ekledi - Son Dakika


17:56
Yunan bakanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde eğilmesi ülkeyi karıştırdı Yunan bakanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde eğilmesi ülkeyi karıştırdı
17:17
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı
16:54
İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları
16:38
4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi 4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi
16:38
İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi
16:32
Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar
16:25
İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi
16:04
Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi

Son Dakika
17:56 Yunan bakanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde eğilmesi ülkeyi karıştırdı
17:17 Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı
16:54 İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları
16:38 4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi
16:38 İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi
16:32 Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar
16:25 İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi
16:04 Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi
16:03 İsrailli askerlere destek ziyareti yapan televizyoncu top mermilerine ''Gazzelilere selamlar'' yazdı
16:03 Oyuncu Filiz Taçbaş, CHP'den İzmir Foça Belediye Başkanlığına aday adayı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2023 18:04:58. #1.13#
SON DAKİKA: Japonya, PKK'yı terör örgütleri listesine ekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement