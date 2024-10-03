Japonya-Türkiye İlişkilerinde 100. Yıl Konseri - Son Dakika
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Japonya-Türkiye İlişkilerinde 100. Yıl Konseri

Japonya-Türkiye İlişkilerinde 100. Yıl Konseri

Nakamura Tempei, Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılı kapsamında konser verdi.

03.10.2024 00:46
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Japonya ile Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 100. yıl dönümü kapsamında besteci ve piyanist Nakamura Tempei, Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda sanatseverlerle bir araya geldi.

"Japonya-Türkiye Diplomatik İlişkileri 100. Yıl Piyano Konseri"nde Tempei, "Ichigo-Ichie", "Love's Demise", "Castle in Sky", "Suite 'Rising Soul'", "Merry Christmas, Mr. Lawrence", "Suite 'Iceland'" ve "Phoenix" eserlerinin aralarında bulunduğu geniş bir repertuvarı beğeniye sundu.

"Bu tarz etkinlikler iki ülkeyi daha da yakınlaştırıyor"

Konsere ilişkin AA muhabirine konuşan Japonya İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara, İstanbul'un tarihi mekanlarından birinde böyle bir konser programı yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, çok farklı çevrelerden Türk misafirleri olduğunu ve Japon bir piyanisti kendilerine dinletmekten gurur duyduklarını söyledi.

Kasahara, Türkiye ve Japonya'nın 100 yılı aşkın bir dostluğunun olduğuna işaret ederek, "Ancak 12 saatlik bir uçak yolculuğu uzaklığında olduğu gerçeğiyle de karşı karşıyayız. Japon bir sanatçıyı buraya getirip Türk halkına dinletmek, coğrafya olarak uzak olan iki ülkenin mesafesini kısaltmıyor ama duygusal olarak mesafeyi kısaltıp iki ülkeyi daha da yakınlaştırıyor. Bu tarz etkinlikler düzenlemekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

"Türkiye ile Japonya'nın çok fazla benzer yönü var"

Sanatçı Nakamura Tempei ise piyanoya ilgisinin abisinden etkilenerek başladığını anlatarak, "İki sene önce Türkiye'de bir konser yaptım ve burayı çok sevdim. İnsanların ilgisinden çok memnun kaldım. Kendimi Türkiye'ye çok yakın hissediyorum. O yüzden tekrar gelmek istedim. Türkiye'yi ilk kez babam vesilesiyle tanıdım. Babam ticaretle uğraşıyordu ve Türkiye'ye bir şeyler satıyordu. O zamandan beri Türk kültürünü çok merak ediyor ve ilgi duyuyorum." diye konuştu.

Türk kültürüne çok saygı duyduğunu söyleyen Tempei, "Türkiye ile Japonya'yı benzettiğim noktalar da var. Uzun tarihi olan iki ülke. Bunun dışında iki ülkenin çok fazla benzer yönü var. Ayrıca Türkiye kültürüyle, Orta Asya'da ve bütün dünyada çok etkisi olan bir ülke. Bu da benim ilgimi çok çekiyor." ifadelerini kullandı.

"Ceddin Deden" eserini yorumladı

Tempei, Türkiye'yi büyümekte olan bir ülke olarak gördüğünü belirterek, "Türkiye büyük umut vadeden, gelişecek ve en yüksekleri görecek bir ülke. Pozisyonu gereği gelişmeye çok açık" dedi.

Konser sonunda Mehter Takımı'nın marşlarından biri olan "Ceddin Deden" eserini yorumlayan Tempei, "Sanatçı bakış açısıyla iki ülkenin kültürel faaliyetler yapması, iki toplumun birbirini daha çok sevmesini sağlayabilir. 100. yıl vesilesiyle bu etkileşimin artmasını ve iki ülkenin birbirine katkı yaparak ilerlemesini diliyorum. Ben de Türkiye'yle ilgili yeni bir beste yapmayı çok istiyorum ve mutlaka yapacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya-Türkiye İlişkilerinde 100. Yıl Konseri - Son Dakika

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