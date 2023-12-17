 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Japonya ve ASEAN, Ekonomi ve Güvenlik İşbirliğini Artırmak İçin Mutabakata Vardı - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya ve ASEAN, Ekonomi ve Güvenlik İşbirliğini Artırmak İçin Mutabakata Vardı

Japonya ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), ekonomi ve güvenlik alanlarında karşılıklı işbirliğini artırmak için anlaşmaya vardı. Japonya, Çin'in nüfuzuna karşı ASEAN ile ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor. Zirve sonrası yayımlanan ortak vizyon belgesine göre, deniz güvenliği, tedarik zincirleri, sürdürülebilir enerji, dijital teşebbüsler ve otomobil endüstrisi gibi alanlarda işbirliği yapılacak. Ayrıca, Japonya hükümeti ASEAN bölgesine yatırımları kolaylaştırmak için 35 milyar doları aşkın finansman fonunu harekete geçirecek.

Japonya ve ASEAN, Ekonomi ve Güvenlik İşbirliğini Artırmak İçin Mutabakata Vardı
17.12.2023 - 16:42,
Abone Ol

Japonya ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ekonomi ve güvenlik alanlarında karşılıklı işbirliğinin artırılması konusunda mutabakata vardı.

Çin'in Doğu ve Güney Çin denizlerinde artan nüfuzu karşısında Japonya hükümeti, ASEAN bloku ile çok taraflı ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

ASEAN ile Japonya ilişkilerinin 50. yıl dönümü dolayısıyla başkent Tokyo'da zirve düzenlendi. Zirve sonrası "ortak vizyon belgesi" yayımlandı.

Buna göre, Japonya ve ASEAN, deniz güvenliği ve tedarik zincirleri dahil gelecek odaklı işbirliklerinin güçlendirilerek artırılması konusunda mutabakata vardı.

Vizyon doğrultusunda sürdürülebilir enerji ile karbonsuzlaşmaya yönelik kamu ve özel yatırımların teşviki ile dijital teşebbüslerin desteklenmesi hedeflenecek.

Gelecek 10 yıl içinde 10 milyondan fazla kişiyi kapsayacak "Gelecek Nesil ile Birlikte Gelecek Oluşturmak için Ortaklık" programı başlatılacak.

Otomobil üretim ve ihracatında ASEAN'ın merkez statüsünü sürdürecek stratejileri belirleyecek "yeni nesil otomobil endüstrisi" girişimi başlatılacak.

ASEAN bölgesine yatırımları kolaylaştırmak amacıyla Japonya hükümeti gelecek 5 yıl içinde 35 milyar doları aşkın finansman fonunu harekete geçirecek.

Tarım, spor, kültür, eğitim ve turizm dahil geniş yelpazedeki işbirliği alanlarında 130 projenin hayata geçirilmesine yönelik somut adımlar atılacak.

"Gelecek 50 yıla doğru yeni bir adım"

Zirve sonrası Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile ASEAN Dönem Başkanı Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ortak basın toplantısı düzenledi.

ASEAN'ı "Asya-Pasifik'te kritik oyuncu" olarak niteleyen Kişida, "Güçlü karşılıklı güvene dayanarak Japonya ile ASEAN yeni zorluklarla mücadele edecek." dedi.

Japon Başbakan, "gelecek 50 yıla doğru yeni adım" atacaklarından memnun olduklarını kaydetti.

Widodo da Japonya ve ASEAN'ın uluslararası hukuka bağlı kalarak bölgede barış ve istikrarı koruyacağını bildirdi.

Doğu Timor 11. üye olacak

Bu arada, zirveye Doğu Timor Başbakanı Xanana Gusmao gözlemci sıfatıyla katıldı. ASEAN liderleri, Doğu Timor'un birliğe 11. üye olarak kabul edilmesine yönelik prensipte anlaştı.

Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya ve Brunei'nin katıldığı Tokyo'daki zirveye, Şubat 2021'den bu yana askeri rejim altındaki Myanmar davet edilmedi.

Bangkok'ta 1967'de kurulan ve Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya ve Brunei'yi bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini hedefliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ekonomi, Japonya, Tokyo, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya ve ASEAN, Ekonomi ve Güvenlik İşbirliğini Artırmak İçin Mutabakata Vardı - Son Dakika


16:33
Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı? Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı?
15:39
İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti
15:36
Survivor Turabi ''Gitmeden sevişelim'' mesajına kayıtsız kalmadı: Evlenmeden olmaz Survivor Turabi ''Gitmeden sevişelim'' mesajına kayıtsız kalmadı: Evlenmeden olmaz
15:02
Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki
14:54
AK Parti'de İstanbul hareketliliği! Cumhurbaşkanı Erdoğan temayül yoklaması için Sütlüce'de AK Parti'de İstanbul hareketliliği! Cumhurbaşkanı Erdoğan temayül yoklaması için Sütlüce'de
14:17
Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu
14:09
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Şirvan Hasan, Suriye'de etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Şirvan Hasan, Suriye'de etkisiz hale getirildi
13:48
Sokak röportajına damga vuran kadın: Türkiye'nin asıl problemi iktisadi değil sosyal çürüme Sokak röportajına damga vuran kadın: Türkiye'nin asıl problemi iktisadi değil sosyal çürüme

Son Dakika
16:33 Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı?
15:39 İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti
15:36 Survivor Turabi ''Gitmeden sevişelim'' mesajına kayıtsız kalmadı: Evlenmeden olmaz
15:02 Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki
14:54 AK Parti'de İstanbul hareketliliği! Cumhurbaşkanı Erdoğan temayül yoklaması için Sütlüce'de
14:17 Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu
14:09 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Şirvan Hasan, Suriye'de etkisiz hale getirildi
13:48 Sokak röportajına damga vuran kadın: Türkiye'nin asıl problemi iktisadi değil sosyal çürüme
13:39 3 yıl önce 12 metrelik kuyudan kurtarılan adam, arkadaşları ile yaktığı ateşe düşerek feci şekilde can verdi
13:03 ''Para sayma'' işareti tepki çekmişti! Bakan Koca görüntüleri bu sözlerle savundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 16:40:10. #1.13#
SON DAKİKA: Japonya ve ASEAN, Ekonomi ve Güvenlik İşbirliğini Artırmak İçin Mutabakata Vardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement