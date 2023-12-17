Japonya ve ASEAN, Ekonomi ve Güvenlik İşbirliğini Artırmak İçin Mutabakata Vardı

Japonya ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ekonomi ve güvenlik alanlarında karşılıklı işbirliğinin artırılması konusunda mutabakata vardı.

Çin'in Doğu ve Güney Çin denizlerinde artan nüfuzu karşısında Japonya hükümeti, ASEAN bloku ile çok taraflı ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

ASEAN ile Japonya ilişkilerinin 50. yıl dönümü dolayısıyla başkent Tokyo'da zirve düzenlendi. Zirve sonrası "ortak vizyon belgesi" yayımlandı.

Buna göre, Japonya ve ASEAN, deniz güvenliği ve tedarik zincirleri dahil gelecek odaklı işbirliklerinin güçlendirilerek artırılması konusunda mutabakata vardı.

Vizyon doğrultusunda sürdürülebilir enerji ile karbonsuzlaşmaya yönelik kamu ve özel yatırımların teşviki ile dijital teşebbüslerin desteklenmesi hedeflenecek.

Gelecek 10 yıl içinde 10 milyondan fazla kişiyi kapsayacak "Gelecek Nesil ile Birlikte Gelecek Oluşturmak için Ortaklık" programı başlatılacak.

Otomobil üretim ve ihracatında ASEAN'ın merkez statüsünü sürdürecek stratejileri belirleyecek "yeni nesil otomobil endüstrisi" girişimi başlatılacak.

ASEAN bölgesine yatırımları kolaylaştırmak amacıyla Japonya hükümeti gelecek 5 yıl içinde 35 milyar doları aşkın finansman fonunu harekete geçirecek.

Tarım, spor, kültür, eğitim ve turizm dahil geniş yelpazedeki işbirliği alanlarında 130 projenin hayata geçirilmesine yönelik somut adımlar atılacak.

"Gelecek 50 yıla doğru yeni bir adım"

Zirve sonrası Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile ASEAN Dönem Başkanı Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ortak basın toplantısı düzenledi.

ASEAN'ı "Asya-Pasifik'te kritik oyuncu" olarak niteleyen Kişida, "Güçlü karşılıklı güvene dayanarak Japonya ile ASEAN yeni zorluklarla mücadele edecek." dedi.

Japon Başbakan, "gelecek 50 yıla doğru yeni adım" atacaklarından memnun olduklarını kaydetti.

Widodo da Japonya ve ASEAN'ın uluslararası hukuka bağlı kalarak bölgede barış ve istikrarı koruyacağını bildirdi.

Doğu Timor 11. üye olacak

Bu arada, zirveye Doğu Timor Başbakanı Xanana Gusmao gözlemci sıfatıyla katıldı. ASEAN liderleri, Doğu Timor'un birliğe 11. üye olarak kabul edilmesine yönelik prensipte anlaştı.

Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya ve Brunei'nin katıldığı Tokyo'daki zirveye, Şubat 2021'den bu yana askeri rejim altındaki Myanmar davet edilmedi.

Bangkok'ta 1967'de kurulan ve Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya ve Brunei'yi bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini hedefliyor.