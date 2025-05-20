Japonya ve Bulgaristan'dan Gazze'ye Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Japonya ve Bulgaristan'dan Gazze'ye Destek

Japonya ve Bulgaristan, Gazze'deki ateşkese destek verdiklerini açıkladı ve bölgesel istikrara vurgu yaptı.

20.05.2025 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya ve Bulgaristan, İsrail'in bozduğu Gazze'de ulaşılan ateşkese desteğini yineledi.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, başkent Tokyo'da bir araya geldi.

İkili, yaptıkları toplantının ardından Japonya-Bulgaristan ilişkilerini "stratejik ortaklık" seviyesine yükselten ortak açıklamaya imza attı.

Açıklamada, Japonya ve Bulgaristan, Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'ya destek verdiklerini açıkladı ve Kuzey Kore ile Rusya arasında "artan askeri işbirliğini" kınadı.

Gazze'deki durumla ilgili olarak iki liderin "bölgesel istikrarı tehdit eden ve sivillerin hayatlarını paramparça eden Orta Doğu'daki yıkıcı şiddet döngüsünden duyulan" endişeyi dile getirdiği belirtilen açıklamada, "Her iki ülke de esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımın genişletilmesi dahil olmak üzere, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin tam olarak uygulanmasına yönelik desteklerini yinelemektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "uluslararası hukukla uyumlu iki devletli çözüme dayalı, kapsamlı ve kalıcı adil bir barışa" ulaşılmasını amaçlayan girişimlere destek verildiği vurgulandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 427 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 647 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 573'e, yaralıların sayısı da 121 bin 688'e yükseldi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Bulgaristan, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Japonya, Güncel, Dünya, Tokyo, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya ve Bulgaristan'dan Gazze'ye Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF, Galatasaray’ın kupa talebini kabul etti TFF, Galatasaray'ın kupa talebini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı ertelemek mümkün değil Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı ertelemek mümkün değil
Portekiz ayakta Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar Portekiz ayakta! Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar
Trump’la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna’nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir Trump'la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna'nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir
Tuncay Şanlı efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor Tuncay Şanlı efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor
41 yaşında 18 gol atarak 1. Lig’de tarih yazan adam: Marco Paixao 41 yaşında 18 gol atarak 1. Lig'de tarih yazan adam: Marco Paixao
Kocaelispor’dan sürpriz hamle Yeni teknik direktör Markus Gisdol olabilir Kocaelispor'dan sürpriz hamle! Yeni teknik direktör Markus Gisdol olabilir
Kız arkadaşını 10 yerinden bıçaklayıp intihar etti Geride 6 sayfalık not bıraktı Kız arkadaşını 10 yerinden bıçaklayıp intihar etti! Geride 6 sayfalık not bıraktı
Adidas müşterilerinin kişisel verileri çalındı Adidas müşterilerinin kişisel verileri çalındı
Brighton, şampiyon Liverpool’u devirdi Brighton, şampiyon Liverpool'u devirdi
Trump: Biden’ın kanser teşhisinin erken duyurulmamasına şaşırıyorum Trump: Biden'ın kanser teşhisinin erken duyurulmamasına şaşırıyorum

19:22
Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı
18:18
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
18:08
Ankara’da üç güzergaha metrobüs geliyor
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor
17:51
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo’nun videosu viral oldu
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu
16:40
Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu
Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu
08:22
Survivor’da şaşırtan veda İsmail Balaman adaya veda etti
Survivor'da şaşırtan veda! İsmail Balaman adaya veda etti
08:12
İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
08:06
Emre Belözoğlu kendisine yapılan halı saha teklifini geri çevirmedi
Emre Belözoğlu kendisine yapılan halı saha teklifini geri çevirmedi
08:02
Sergen Yalçın: Ronaldo’yu bedava verseler almam
Sergen Yalçın: Ronaldo'yu bedava verseler almam
08:00
Erken emeklilik vaadi yerine getiriliyor Milyonlara çifte müjde
Erken emeklilik vaadi yerine getiriliyor! Milyonlara çifte müjde
07:52
Venezuela, Kolombiya ile uçuşları geçici olarak durdurdu
Venezuela, Kolombiya ile uçuşları geçici olarak durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 20:08:24. #7.11#
SON DAKİKA: Japonya ve Bulgaristan'dan Gazze'ye Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.