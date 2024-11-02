Japonya ve Türkiye'nin Diplomatik İlişkilerinin 100. Yılına Özel İETT Otobüsü Hizmete Girdi

Güncel

6 yaşındaki Şirin\'den kahreden haber geldi! Katil her şeyi itiraf etti

İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı

(İSTANBUL) - Japonya ve Türkiye, diplomatik ilişkilerinin 100.yılını kutluyor. İBB bağlı kuruluşu İETT de bu kapsamda tarihi dostluk ile ilgili özel bir otobüs tasarlayarak hizmete aldı.

Asya kıtasının birbirine en uzak ülkeleri olan, ancak tarihlerinde birçok ortak anı ve güzel izler barındıran Japonya ve Türkiye, 2024 yılında diplomatik ilişkilerinin 100.yılını kutluyor. Japonya Ankara Büyükelçiliği ve Japonya İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Japonya Araştırmaları Derneği gibi farklı kurumlar da bu yıl düzenlenen etkinliklere çeşitli destekler veriyorlar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda verdiği desteklere bir yenisini daha ekledi ve tarihi dostluğun diplomatik ilişkilerinin 100.yılına özel bir İETT otobüsünü bu kapsamda hazırlayarak İstanbulluların hizmete sundu. Otobüste; Türkiye ve Japonya bayrakları, diplomatik ilişkilerin 100.yılına özel hazırlanan logo ve 100.yıl için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde 5-24 Kasım 2024 tarihlerinde ücretsiz olarak gezilebilecek serginin de bilgileri yer alıyor.

"Bir hafta süreyle hizmet verecek"

İstanbulluların da beğenisini kazanan İETT'nin bu özel otobüsü bir hafta boyunca 32T Harbiye Askeri Müze – Bayrampaşa/Cevatapaşa arasında hizmet verecek.