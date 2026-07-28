Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'nın Kyushu bölgesinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kıyıdaki eyaletler için alarm durumuna geçilirken 1 metrelik tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya'nın güneybatısında yer alan Kyushu Adası'ndaki Kumamoto eyaleti, 7,1 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sarsıldı. Japon hükümeti, sarsıntının ardından bölgedeki eyaletler için acil durum ilan ederken kıyı kesimlerine yönelik tsunami uyarısı yayımladı.

1 METRELİK TSUNAMİ BEKLENTİSİ

Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından yapılan ön değerlendirmelere göre 7,1 büyüklüğünde ölçülen şiddetli depremin hemen ardından alarm durumuna geçildi.

Japon kamu yayıncısı NHK, kıyı bölgelerini vurabilecek olası dalgaların yaklaşık 1 metre yüksekliğe ulaşmasının beklendiğini duyurdu. Yetkililer, can güvenliği riskine karşı kıyı kesimlerinde yaşayan vatandaşlara; deniz kenarlarından derhal uzaklaşılması, acilen yüksek ve güvenli bölgelere tahliye olunması ve artçı sarsıntılara karşı teyakkuzda kalınması uyarısı yaptı.

BÖLGEDE ACİL DURUM İLANI

Depremin merkez üssü olan Kyushu Adası ve çevresindeki geniş bir alanda acil deprem uyarısı yayımlandı. Japon hükümetinin alarm durumuna geçtiği eyaletler, Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita ve Miyazaki olarak ilan edildi.

Olası artçı şoklara karşı bölge halkı uyarılırken, depremin bölgede herhangi bir can kaybına veya yapısal hasara yol açıp açmadığına dair henüz resmi makamlardan net bir açıklama yapılmadı. Arama tarama ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Japonya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • S Yıl S Yıl:
    bişey olmaz binaları sağlam, düzenli yapılaşma kaliteli işçilik leri sâyesinde 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 67 şüpheli gözaltına alındı Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 67 şüpheli gözaltına alındı
5 gündür aranan gençten acı haber: Cansız bedeni derede bulundu 5 gündür aranan gençten acı haber: Cansız bedeni derede bulundu
Avukat Feyza Altun, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İşte ilk sözleri Avukat Feyza Altun, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İşte ilk sözleri
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu 2 gözaltı var Mezarlık katliamının nedeni belli oldu! 2 gözaltı var
45 derece sıcağa ilginç çözüm İnsan buzdolabını satışa çıkardılar 45 derece sıcağa ilginç çözüm! İnsan buzdolabını satışa çıkardılar
Söke’de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu Söke’de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Altın dolu çantasını yol kenarına bırakıp evine çıktı, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı Altın dolu çantasını yol kenarına bırakıp evine çıktı, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Fenerbahçe, ABD’li Johnny Juzang’ı kadrosuna kattı Fenerbahçe, ABD'li Johnny Juzang'ı kadrosuna kattı

11:28
Özgür Özel’den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması
11:21
Bu iddia ilk kez dillendirildi: İBB yönetimi el değiştirebilir
Bu iddia ilk kez dillendirildi: İBB yönetimi el değiştirebilir
11:05
Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor İşte ağabeyinin işaret ettiği baş şüpheli
Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor! İşte ağabeyinin işaret ettiği baş şüpheli
11:03
Emniyet’in 46 yıllık yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Emniyet'in 46 yıllık yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
10:30
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar
10:12
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul’daki okullar için mescid talimatı
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul'daki okullar için mescid talimatı
09:42
Savaşta bir ilk Başkenti 390’dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
Savaşta bir ilk! Başkenti 390'dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
09:09
Bakan Gürlek duyurdu Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 11:49:10. #7.12#
SON DAKİKA: Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.