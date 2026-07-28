Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya'nın güneybatısında yer alan Kyushu Adası'ndaki Kumamoto eyaleti, 7,1 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sarsıldı. Japon hükümeti, sarsıntının ardından bölgedeki eyaletler için acil durum ilan ederken kıyı kesimlerine yönelik tsunami uyarısı yayımladı.

1 METRELİK TSUNAMİ BEKLENTİSİ

Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından yapılan ön değerlendirmelere göre 7,1 büyüklüğünde ölçülen şiddetli depremin hemen ardından alarm durumuna geçildi.

Japon kamu yayıncısı NHK, kıyı bölgelerini vurabilecek olası dalgaların yaklaşık 1 metre yüksekliğe ulaşmasının beklendiğini duyurdu. Yetkililer, can güvenliği riskine karşı kıyı kesimlerinde yaşayan vatandaşlara; deniz kenarlarından derhal uzaklaşılması, acilen yüksek ve güvenli bölgelere tahliye olunması ve artçı sarsıntılara karşı teyakkuzda kalınması uyarısı yaptı.

BÖLGEDE ACİL DURUM İLANI

Depremin merkez üssü olan Kyushu Adası ve çevresindeki geniş bir alanda acil deprem uyarısı yayımlandı. Japon hükümetinin alarm durumuna geçtiği eyaletler, Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita ve Miyazaki olarak ilan edildi.

Olası artçı şoklara karşı bölge halkı uyarılırken, depremin bölgede herhangi bir can kaybına veya yapısal hasara yol açıp açmadığına dair henüz resmi makamlardan net bir açıklama yapılmadı. Arama tarama ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.