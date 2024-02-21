Julian Assange\'a destek gösterisi düzenlendi

İngiltere'de tutuklu bulunan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın başkent Londra'daki Yüksek Mahkemede görülen ABD'ye iade davası sürerken, duruşmanın ikinci gününde mahkeme önünde Assange'a destek gösterisi düzenlendi.
Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren binlerce gizli belgeyi yayımlayan Assange'ın dün Yüksek Mahkemede başlayan ABD'ye iade davası, ikinci gününde devam ediyor.
Assange'ın ABD'ye iadesine karşı çıkan göstericiler, dün olduğu gibi bugün de mahkeme binasının önünde toplanarak, "Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmemesi" talebinde bulundu.
Yağmurlu havaya rağmen mahkeme binası önünde bekleyen göstericiler, ellerinde "Gazetecilik suç değildir" ve "Assange'a özgürlük" yazılı pankartlar taşıdı.
"Bu yaptıkları yanlarına kar kalmayacak"
Julian Assange'ın eşi Stella Assange da eşine destek için mahkemeye geldi.
Stella Assange, mahkeme binası girişinde yaptığı açıklamada, Assange destekçilerine seslenerek, şunları söyledi:
"Lütfen Julian özgür olana kadar Julian ve bizim için orada olun. Ne bekleyeceğimizi bilmiyoruz ama buradasınız çünkü dünya izliyor. Bu yaptıkları yanlarına kar kalmayacak. Julian'ın özgürlüğüne ve hepimizin gerçeğe ihtiyacı var."
Yüksek Mahkemenin Assange'in ABD'ye iade edilip edilmeyeceğine ilişkin kararını bugün açıklaması bekleniyor.
Avustralya Başbakanı Albanese, Assange'ın memleketine dönmesini istiyor
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İngiltere'de tutuklu bulunan Assange'ın, vatandaşı olduğu Avustralya'ya dönmesinin vaktinin geldiğini belirtmişti.
Konuyla ilgili düşüncelerini ABD ve İngiltere'deki en yüksek makamlara ilettiğini aktaran Albanese, "Açıkça yaptığım gibi, özelden de belirttim. Artık yeter, Julian Assange'ın eve dönmesinin vakti geldi." ifadesini kullanmıştı.
Başbakan Albanese, davanın Assange lehine sonuçlanması için strateji belirlemek üzere Assange'ın hukuk ekibiyle düzenli görüştüğünü aktarmıştı.
Albanese, hükümet olarak iki ülkeyle de diplomatik yollardan iletişimde olduklarını, bir sonuca ulaşmaya çabaladıklarını vurgulamıştı.
Avustralya Parlamentosu, Assange'ın ülkesine dönmesine izin verilmesi çağrısında bulunmuştu
Avustralya Parlamentosu da geçen hafta Avustralya vatandaşı olan Assange'ın ülkesine dönmesine izin verilmesi çağrısının yer aldığı karar çıkarmıştı.
Eski Avustralya Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce'un da aralarında bulunduğu 6 politikacı da Eylül 2023'te Assange'ın ABD'ye iade işlemlerinin durdurulması için Washington'da ABD Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Temsilciler Meclisi ve Senato'da üst düzey görüşmeler yapmıştı.
Assange'ın dava süreci
Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı.
Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.
Mahkeme, 50 hafta hapse mahkum edilen Assange'ın iade talebi çerçevesinde cezasını tamamladıktan sonra da tutuklu kalmasına karar vermişti.
Yüksek Mahkeme, 10 Aralık 2021'de Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmetmişti.
Westminster Sulh Ceza Mahkemesinin 20 Nisan 2022'de iadeye hükmetmesiyle dönemin İçişleri Bakanı Priti Patel, 17 Haziran 2022'de Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzalamıştı.
Assange'ın avukatları da 1 Temmuz 2022'de karara ilişkin Yüksek Mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmuştu.???????
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