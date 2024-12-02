Kaan Ergün, Turizm Kartalı Ödülünü Aldı

Güncel

CORAL Travel Group'un Polonya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Kaan Ergün, turizme üstün katkılarda bulunan kişilere verilen saygın 'Turizm Kartalı' ödülünü aldı.

Polonya'nın gazetesi olan Rzeczpospolita tarafından verilen ödül, turizme üstün katkılarda bulunan kişileri onurlandırma amacı taşıyor. Jürisinde turizm sektör birliklerinin temsilcilerinin, kamu görevlilerinin ve gazetecilerin yer aldığı ödül, turizmin gelişiminde pay sahibi olan ve sektöre yön veren girişimciler, uzmanlar, politikacılar, kamu görevlileri ve akademisyenlere veriliyor.

Coral Travel Group'un Polonya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Kaan Ergün de Polonya turizmine uzun yıllardır verdiği katkılardan, iş hayatındaki başarıları ve örnek tavırları nedeniyle ödüle layık bulundu.

'935 BİN POLONYALIYA TATİL HİZMETİ SUNDUK'

Polonya'da pazar paylarının yüzde 20'yi aştığını dile getiren Kaan Ergün, "Bu sene 935 bin civarında Polonyalı misafirimize tatil hizmeti sunuyoruz. Türkiye'de 2024 boyunca 500 binin üzerinde Polonyalı misafirimizi ağırladık" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük turizm gruplarından biri olan Coral Travel Group, Polonya'nın yanı sıra Avrupa'da faaliyet gösterdiği 10 kaynak pazarda büyümeye devam ediyor. 2024'te 2 milyonu aşkın Avrupalı turiste ve toplamda 3,3 milyon turiste hizmet veren Coral Travel Group, hizmet verdiği kaynak pazarlardan Türkiye'ye 1,65 milyon turist getirdi" dedi.